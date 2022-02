Isola, Ilary Blasi rischia lo studio vuoto: chi ha chiamato a salvarla

Isola 2022, chi potrebbero essere i nuovi naufraghi: le trattative

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi non è ancora iniziata eppure sta già facendo molto parlare di sé: a poco meno di un mese dall’inizio dello show il cast dei concorrenti non è ancora completo, così come quello degli opinionisti: Ilary Blasi al momento potrebbe avere lo studio vuoto, ma ha già puntato su un cavallo vincente.

Isola dei Famosi, chi ha voluto Ilary al suo fianco

La sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi prenderà il via il 21 marzo, a una settimana esatta dalla fine del GF Vip: lo ha annunciato la stessa conduttrice, Ilary Blasi, ospite da Michelle Hunziker a Michelle Impossible. La data di inizio dello show non era certo un mistero, ma adesso c’è la conferma ufficiale. Nel frattempo c’è grande incertezza sugli opinionisti del programma: di certo non torneranno Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, che lo scorso anno non hanno convinto del tutto il pubblico con i loro interventi poco incisivi.

Sembrava ormai data per certa la coppia di opinionisti formata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Se per il primo, salvo colpi di scena dell’ultimo momento, ormai le trattative sono chiuse, non si può dire lo stesso per l’ex parlamentare. Prima di Luxuria erano stati vagliati altri nomi: si era parlato di Amanda Lear – prima scelta di Ilary Blasi -, Ambra Angiolini e Soleil Sorge, reduce da GF Vip, ma a quanto pare anche con loro non sarebbe stato raggiunto un accordo.

Di certo al momento c’è solo un nome, già noto agli appassionati dell’Isola: tornerà infatti come inviato in Honduras Alvin, che aveva già ricoperto questo ruolo nelle scorse edizioni. In realtà si era parlato a lungo di Massimiliano Rosolino – pronto a ripetere l’esperienza – ma poi la produzione ha optato per il conduttore e speaker radiofonico.

Niente da fare anche per Alvise Rigo: il modello di Ballando con le Stelle aveva sostenuto un buon provino ma alla fine Ilary ha voluto al suo fianco un amico, uno dei volti che ha più lasciato il segno nella storia del reality.

Sempre chiaro nelle spiegazioni, amico ma anche giudice severo per i concorrenti, Alvin ha saputo dare la sua impronta allo show, senza dimenticare l’alchimia con Ilary, che ha voluto puntare sul sicuro in un’edizione che sta avendo qualche difficoltà ancor prima di iniziare.

Isola dei Famosi, il cast ancora incerto

Secondo le ultime indiscrezioni, il cast dell‘Isola dei Famosi 2022 potrebbe essere diviso in single e coppie. A un mese dall’inizio dello show non c’è ancora certezza sui nomi dei concorrenti, ma sul web stanno cominciando a circolare i primi papabili partecipanti.

Tra questi ci sarebbero Ilona Staller, la ballerina Matilde Brandi, l’attore Nicolas Vaporidis, l’ex gieffina Floriana Secondi ed Alex Nuccetelli. Pare che la Blasi stia pensando di far ritornare sull’Isola, alcuni ex naufraghi, questa volta accompagnati da un parente. Fra loro ci sarebbero Carmen Di Pietro col figlio Alessandro, Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo, Lory Del Santo col fidanzato Marco Cucolo e Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen, col padre Gustavo.