Isola dei Famosi 2025, sondaggi del 18 giugno, chi rischia l’eliminazione

IPA I sondaggi dell'Isola dei Famosi danno per favorita Patrizia Rossetti

Nuova puntata dell’Isola dei Famosi, nuovo televoto. Stavolta a contendersi il favore del pubblico è un trio di tutto rispetto: Patrizia Rossetti, Mirko Frezza e Teresanna Pugliese. Tre personaggi a tratti divisivi ma anche centrali in questa nuova edizione del reality show di Canale 5, condotto da Veronica Gentili insieme all’opinionista Simona Ventura e all’inviato in Honduras Pierpaolo Pretelli. Chi rischia di abbandonare il gioco?

Sondaggi a favore di Patrizia Rossetti

Il pubblico sembra avere le idee chiare sui “fantastici tre” al televoto. Uno di loro rischia di abbandonare definitivamente il gioco nella puntata in onda il 18 giugno ma, stando ai sondaggi pubblicati come di consueto su ForumFree, ce n’è una in odore di salvezza: Patrizia Rossetti.

Chi segue l’Isola ha potuto appurare come l’ambiente estremo del reality stia mettendo a dura prova il carattere della conduttrice, seppur forte. La Rossetti ha attraversato un periodo di crisi che non sembra ancora essere passato del tutto: non ha perso occasione per esprimere il proprio malcontento, non sono mancati i battibecchi con gli altri naufraghi e – ciliegina sulla torta – è reduce da un infortunio al piede che l’ha resa ancora più insicura.

Patrizia vacilla e ripete di voler abbandonare il gioco, ma il pubblico sembra essere dalla sua parte con il 47,19% delle preferenze (dato aggiornato al 18 giugno). E Teresanna Pugliese? Protagonista di un momento toccante nel corso dell’ultima puntata andata in onda il 16 giugno, quando ha avuto la possibilità di trascorrere una notte romantica col marito Giovanni Gentile, anche l’ex tronista di Uomini e Donne sembra trovare il favore del pubblico con un bel 35,56% delle preferenze.

Mirko Frezza a rischio eliminazione

All’Isola dei Famosi tutto può cambiare alla velocità della luce. E così Mirko Frezza, che nei sondaggi precedenti era il favorito, stavolta si ritrova fanalino di coda con il 17,78% delle preferenze.

È lui a rischiare l’eliminazione, probabilmente anche in virtù di un episodio che ha suscitato reazioni contrastanti. Frezza ha potuto parlare in video con la famiglia, ma a una condizione: col trascorrere dei minuti, sarebbero diminuite le porzioni di riso per il gruppo. E lui, a un certo punto, ha deciso di interrompere il collegamento sul più bello, mentre a parlare era la figlia. C’è chi non ha preso bene questo comportamento.

Comportamento che si aggiunge ad altri, su tutti gli scontri molto accesi con Patrizia Rossetti, come le accuse di teatralità e strategie che continuano a piovergli addosso. Sarà davvero lui a uscire dal reality dopo Chiara Balistreri, eliminata della scorsa puntata che ha rinunciato all’Ultima Spiaggia (“Ho fatto un bellissimo gioco, ma sento la necessità di tornare a casa, riabbracciare mia mamma. Mi manca tutto”)?

Come votare il proprio preferito

Ricordiamo che il pubblico è chiamato a rispondere alla domanda “Chi vuoi salvare?”, specificando così la propria preferenza tra Patrizia Rossetti, Teresanna Pugliese e Mirko Frezza. È possibile votare col metodo “tradizionale” dell’SMS, ma anche mediante l’app Mediaset Infinity e il sito ufficiale del programma.