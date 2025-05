Isola dei Famosi 2025, Teresanna Pugliese vince la prova leader, ma un dettaglio non convince

La prova leader di Teresanna Pugliese all'Isola dei Famosi 2025 fa discutere per via di un dettaglio.

All’Isola dei Famosi 2025, Teresanna Pugliese vince la prova leader, ma qualcosa non torna, scatenando le polemiche. Nell’ultima puntata del reality ambientato in Honduras infatti l’ex tronista ha trionfato, ma in molti hanno criticato la sua vittoria nella prova leader, fondamentale ai fini del gioco.

La prova leader di Teresanna Pugliese all’Isola dei Famosi

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda il 28 maggio, Teresanna Pugliese è stata la grande protagonista. L’ex tronista di Uomini e Donne ha battuto Omar Fantini, conquistando non solo la collana, ma anche l’immunità in quanto leader del gruppo.

In tanti infatti hanno notato che la corda di Teresanna nel corso della prova sembrava essere molto più libera dai nodi rispetto a quella del suo avversario. L’ipotesi (che ovviamente non è stata confermata) è che la Pugliese sia stata in qualche modo facilitata durante la prova per vincere e diventare leader.

Un’accusa grave che non ha prove concrete. Teresanna dunque per ora resta sull’Isola dei Famosi, forte dell’immunità e di una vittoria che ha spostato gli equilibri all’interno del gruppo.

Nei giorni scorsi l’ex tronista nello show di Maria De Filippi si era sfogata, accusando gli altri concorrenti di averla ostacolata sin dall’inizio, alleandosi contro di lei.

“Uno schieramento c’è stato dall’altra parte sin dal primo giorno, c’è chi si sta comportando come in un gioco da tavolo, usando ideologie e terminologie in modo che non appartiene a me”, si era sfogata.

Isola dei Famosi 2025 fra addii e discussioni

La nuova Isola dei Famosi 2025 condotta da Veronica Gentili con Simona Ventura nei panni dell’opinionista è iniziata da poco, ma è già stata segnata da discussioni e…abbandoni!

L’ultimo in ordine di tempo è quello di Carly Tommasini che ha lasciato il reality per via di un problema di salute. La modella ha spiegato: “Due settimane fa ho avuto un primo acciacco, un primo problema, che speravo si sarebbe risolto con il perdurare della mia permanenza. Sono solita portare al termine i percorsi che inizio, invece due giorno dopo l’inizio del programma ho avuto un problema abbastanza grave”.

“Abbiamo fatto degli accertamenti più specifici – ha aggiunto, parlando del suo ricovero in ospedale, dove era stata visitata dai medici – e abbiamo convenuto che, siccome il mio corpo in questo momento è molto debole, devo sospendere il mio percorso qui all’Isola”.

Quello di Carly non è stato l’unico abbandono. A lasciare il reality sono stati anche Nunzio Stancampiano, Leonardo Brum, Camilla Giorgi, Angelo Famao e Antonella Mosetti. Proprio per questo in Honduras sono sbarcati tre nuovi concorrenti: Ahlam El Brinis, Jasmin Salvati e Jey Lillo.

Non sono mancate, nemmeno quest’anno, le polemiche. Fra gli ultimi scontri quello fra Simona Ventura e Mario Adinolfi. L’opinionista infatti si è espressa per rispondere alle affermazioni di Adinolfi sulle adozioni e le famiglie.

“Io ho adottato una bambina nel 2006 che adesso è mia figlia – ha detto -, ha quasi 19 anni, è uno dei regali più grandi che ho ricevuto nella mia vita, l’ho cresciuta da sola perché l’ho adottata da single e ti assicuro che è stato uno dei regali più grandi della mia vita. Lei è mia figlia e io sono sua madre. Mario, i fallimenti ci sono in tutte le famiglie, ci sono famiglie eterosessuali dove sono successe cose agghiaccianti, famiglie omosessuali dove sono successe delle cose altrettanto agghiaccianti. Le famiglie sono tutte uguali!”.