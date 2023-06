“Isola dei Famosi 2023”, cibo e problemi intestinali: Mazzoli svela tutto

Fonte: IPA “Isola 2023”, bellezze al bagno: colori vitaminici e fantasie per tutte le età

Marco Mazzoli ha svelato alcuni segreti de L’Isola dei Famosi 2023, che ha vinto battendo la super favorita di questa edizione Cristina Scuccia. In una lunga diretta su Instagram, durata circa un’ora, lo speaker radiofonico ha risposto alle domande più curiose dei follower, confessando così alcuni interessanti retroscena sulla vita dei naufraghi in Honduras, tra privazioni e problemi intestinali.

Cosa mangiano e bevono a “L’Isola dei Famosi 2023”: Mazzoli svela tutto

L’Isola dei Famosi non è un programma facile. Marco Mazzoli ha confermato la veridicità del format, rivelando cosa si mangiava in Honduras, tra una prova leader e una puntata condotta da Ilary Blasi. “Cosa si mangiava? Siamo andati a fasi, nella prima fase non si mangiava niente e purtroppo è tutto vero. E sono contento, perché anche io pensavo fosse tutto tarocco”, ha spiegato Mazzoli.

“Vivendolo ho sofferto come un cane. Nello specifico loro ti forniscono il riso, ma senza fuoco c’era anche chi se lo mangiava crudo. Ogni tanto ci davano delle verdure e una decina di cocchi a settimana. Nelle prime due settimane ho perso 10 kg, in totale ne ho persi 16”, ha aggiunto il vincitore de L’Isola dei Famosi 2023.

Dopo un mese gli autori della trasmissione hanno aggiunto alla dieta dei concorrenti degli integratori, come precisato da Mazzoli: “Dopo la quarta settimana loro ci davano questo beverone, equivale a 160 calorie, sono 30 grammi di proteine. Nella quinta settimana ce ne davano due, uno la mattina e uno la sera e nelle ultime settimane ce ne davano tre al giorno. Altrimenti saremmo morti di fame, non puoi vivere con 40 grammi di riso al giorno”.

I problemi intestinali dei naufraghi a “L’Isola dei Famosi 2023”

Tra le tante confidenze, Marco Mazzoli ha inoltre spifferato che tutti i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023 hanno avuto problemi intestinali in Honduras: “Nella prima settimana c***i sassi, quindi ti vengono ragadi o emorroidi. Quando chiedevamo dei lassativi li prendevamo perché sapevano di miele e lo consideravamo il nostro dolce”.

“Siamo passati da farla dura a farla molle, sembravamo delle seppie. Ho avuto emorroidi, ragadi e due cistiti. Due giorni prima di tornare in Italia mi ha morso un ragno. Per il resto non ho avuto problemi fisici, anche se vivevamo un incubo. Ho sempre avuto la pressione 90/60, che è bassa, l’ho sempre avuta bassa”, ha aggiunto il conduttore radiofonico.

Marco Mazzoli e quella litigata con l’autore de “L’Isola dei Famosi 2023”

Sui social network Marco Mazzoli, che non aveva mai partecipato ad un reality show prima de L’Isola dei Famosi, ha ammesso di aver litigato pesantemente con il capo degli autori della trasmissione: “Ho iniziato a litigare con il capo degli autori, il famoso spirito dell’isola, che veniva sull’isola a parlare con noi prima della puntata. Quando gli dicevo che volevo andarmene lui mi diceva ‘no te hai firmato un contratto, sei f0***to, devi restare qua, tu e Paolo state spaccando!‘, così sono esploso, ma per fortuna non hanno mandato in onda”. Grazie a L’Isola dei Famosi, Mazzoli ha ottenuto un montepremi di ben centomila euro: metà della cifra sarà devoluta in beneficenza.