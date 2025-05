Isola 2025, quanto guadagna chi vince

Fonte: IPA Veronica Gentili

I naufraghi sono sbarcati da qualche settimana in Honduras e già si parla di cachet importanti e soprattutto del montepremi finale che si aggiudicherà chi arriverà alla fine del gioco. E mentre i concorrenti cominciano a combattere contro la fame e studiano strategie per arrivare eliminare i loro avversari, scopriamo insieme quanto guadagna chi vincerà il survival show più celebre della tv.

Isola dei Famosi, quanto guadagna il vincitore e i cachet dei concorrenti

Fame, prove estreme, convivenze forzate: partecipare all’Isola dei Famosi non è una passeggiata per i naufraghi, che giornalmente devono affrontare la mancanza di cibo e i disagi legati all’assenza di comfort. Il survival show è iniziato solo da qualche settimana ma si comincia a parlare già dei cachet dei concorrenti e del montepremi finale.

Quest’anno a partecipare ci sono tanti personaggi scelti per creare dinamiche interessanti per il gioco: dalla sportiva Camila Giorgi all’influencer Carly Tommasini, passando per volti noti della tv come Omar Fantini, Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti e Cristina Plevani: ogni concorrente porta con sé un bagaglio di esperienze, rivalità e storie pronte a emergere.

E non finisce qui: tra gli altri nomi (parecchio discussi) ci sono Mario Adinolfi, Dino Giarrusso, Paolo Vallesi, ma anche Teresanna Pugliese, ex volto amatissimo del piccolo schermo.

Ogni naufrago porta a casa un cachet settimanale che varia tra i 5.000 e i 10.000 euro, in base alla propria popolarità e agli accordi firmati prima della partenza per l’Honduras. Ma, secondo indiscrezioni, nelle scorse edizioni alcuni concorrenti (fece scalpore il caso di Joe Bastianich) avrebbero ottenuto accordi ancora più vantaggiosi, con cifre ben superiori rispetto alla media, portandosi a casa una somma esorbitante, che si dice potesse raggiungere anche i 20.000 euro a settimana.

Chi riuscirà a restare in gioco fino alla fine e conquistare il cuore del pubblico, si porterà a casa un premio finale di 100.000 euro in gettoni d’oro. Come nelle edizioni precedenti, anche quest’anno una parte potrebbe essere donata in beneficenza,

I ritiri e i provvedimenti

Alleanze, rivalità e colpi di scena sono all’ordine del giorno in questa edizione dell‘Isola dei Famosi, ma a quanto pare anche i ritiri. Angelo Famao e Leonardo Brum hanno deciso di lasciare il gioco dopo poche settimane dall’inizio del reality show, spiegando le loro ragioni.

Il primo si è detto dispiaciuto per la sua decisione, soprattutto perché non voleva deludere nessuno: “Mi ero promesso di durare quanto più tempo possibile, in primis per me e per le promesse che ho fatto a tutte le persone a me più care, ma decido di ritirarmi e di ritornare a casa, per me il gioco finisce qua”. Leonardo Brum, invece, ha scelto di tornare in Italia per mettere al primo posto sé stesso e non il gioco: “Ho chiesto di ritornare a casa perché non sto bene, allora ho bisogno di capire me stesso, non il gioco, per me il gioco è finito già. Voglio tornare a casa e punto”.

Ma non sono solo i ritiri a preoccupare la produzione: dopo l’accendino gate, Mirko Frezza ha violato il regolamento. Lo Spirito dell’Isola ha deciso di punire tutti i naufraghi togliendo loro il fuoco: sia Omar che Nunzio stanno affrontando l’isolamento su Montecristo, nel tentativo di espiare le loro colpe e riconquistare il falò.