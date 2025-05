Isola dei Famosi, Mirko Frezza infrange le regole: in arrivo provvedimenti

Sull'Isola dei Famosi i naufraghi infrangono ancora una volta le regole: in arrivo nuovi provvedimenti.

Fonte: IPA Veronica Gentili

All’Isola dei Famosi arriva una nuova violazione del regolamento e Mirko Frezza infrange le regole, comunicando con il gruppo dei Giovani e cucinando per gli altri concorrenti del pesce.

Isola dei Famosi, i naufraghi violano il regolamento

Dopo l’accendino gate, i naufraghi hanno ancora una volta aggirato le regole in Honduras. Questa volta il protagonista della vicenda è Mirko Frezza, l’attore infatti ha comunicato oltre l’orario consentito con il gruppo dei Giovani e ha accettato di cuocere per loro del pesce.

Cosa è accaduto di preciso? A documentarlo è stata proprio la produzione de L’Isola dei Famosi che ha postato su X il video che racconta l’episodio. Nelle immagini vediamo il naufrago che si rivolge ai ragazzi, chiedendo se siano riusciti a pescare qualcosa.

“Angelo, Nunzio, ma voi avete dei pesci?”, chiede e dopo aver ricevuto una risposta positiva rivela: “Noi qui abbiamo il fuoco. Ve ne cuocio anche a voi”. Mirko ha preso i pesci per cuocerli sul fuoco, poi ha chiesto a Omar Fantini, leader del gruppo, se il suo gesto fosse una violazione del regolamento.

La risposta del conduttore radiofonico è stata netta. “Possiamo farlo? Possiamo passargli da mangiare?”, ha domandato Mirko Frezza e lui ha replicato: “Non possiamo, però lo faremo. Non siamo ostili ma sinceri”.

La produzione ha immediatamente scoperto la violazione, ma non è intervenuta, lasciando però intendere che presto ci saranno dei provvedimenti.

Isola dei Famosi, fra polemiche e violazioni del regolamento

Non è la prima volta che in Honduras i naufraghi vanno contro il regolamento per sopravvivere e procurarsi del cibo. L’Isola dei Famosi infatti è iniziata da pochissimo, ma sono state già numerose le polemiche (e le liti).

Poco dopo essere arrivati sull’Isola, i Giovani avevano provato ad accendere il fuoco con un accendino, rischiando di dare fuoco alla vegetazione circostante. Nel corso della seconda puntata dello show, Veronica Gentili aveva cercato di capire cosa fosse accaduto, rivolgendosi a Spadino, leader del gruppo, e a Leonardo Brum che aveva fisicamente acceso il fuoco.

“Non ti è venuto in mente che ci sono delle regole e vanno rispettate?”, ha tuonato la conduttrice. L’accendino gate è stato seguito dalla scelta sia di Leonardo Brum che di Angelo Famao di lasciare la trasmissione.

I due concorrenti poi ci hanno ripensato, scatenando la reazione di Simona Ventura, opinionista dell’Isola dei Famosi. “Ai miei tempi, chi andava via non tornava più – ha detto la presentatrice, che conosce bene il programma visto che è stata sia concorrente che presentatrice del reality -. Lo spirito dell’Isola è stato molto generoso a farli tornare. L’Isola è tosta ma voi non dovete mollare”.

Dello stesso pensiero Veronica Gentili che è sbarcata al timone del programma dopo l’addio di Ilary Blasi e la conduzione di Vladimir Luxuria. “Abbiamo deciso di darvi una seconda opportunità ma sappiate che quest’isola non è un albergo – ha chiarito -. Lo spirito dell’isola ha anche deciso che non parteciperete alla prova leader”.

Non resta che attendere la prossima puntata per scoprire cosa accadrà a Mirko Frezza e se la produzione del reality deciderà di prendere dei provvedimenti.