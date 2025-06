IPA Mario Adinolfi

Sembrava una notte come le altre, una di quelle tipiche che si vivono in Honduras in vista della finale. E invece, all’improvviso, sull’Isola dei Famosi si è abbattuto un nubifragio che ha trasformato la spiaggia in un incubo tropicale. Fulmini, raffiche di vento e una pioggia fitta e gelida hanno strappato via ogni traccia di riparo. Tutte le capanne distrutte, facendo piombare i naufraghi nel timore di non poter più recuperare niente.

“Ero immersa nell’acqua. Le stuoie bagnate, i sacchi bagnati, noi bagnati”. Così ha raccontato Teresanna Pugliese durante il day time, andato in onda il giorno successivo. È accaduto tutto in pochi minuti, ma tanto è bastato per mettere in ginocchio i naufraghi rimasti in gara.

Isola, il racconto dei naufraghi dopo il nubifragio

Le immagini, diffuse durante la notte sui canali social ufficiali dell’Isola dei Famosi, lasciano intravedere quanto lo scenario fosse preoccupante. I volti spaventati, le parole nel buio e la corsa confusa sotto la pioggia per mettere in salvo il poco che restava. Jey Lillo, ancora impaurita, ha ammesso: “Ci ha colto di sorpresa”. E c’era poco da fare: il maltempo, spietato e improvviso, ha ribaltato ogni certezza.

Mario Adinolfi, rivolgendosi a Omar Fantini, ha usato l’ironia per stemperare la tensione: “Trenta giorni di sessanta gradi all’ombra, e dieci minuti di tormenta notturna. Una secchiata d’acqua gelida addosso mi ha svegliato di colpo”. E, dopo molte settimane, l’Isola dei Famosi è sembrata meno reality e più vita vera, cruda e imprevedibile.

Il fuoco, però, ha resistito alle peggiori intemperie: “Per fortuna i ragazzi sono riusciti a salvarlo”, ha spiegato con sollievo Teresanna. I naufraghi l’avevano già perso all’inizio di quest’edizione e a seguito di un provvedimento disciplinare, e quindi adesso che sanno quanto conti averlo a disposizione si impegnano molto perché non accada di nuovo.

Verso la finale del 2 luglio

Mercoledì 2 luglio, in prima serata su Canale5, andrà in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2025. I finalisti già sicuri sono Cristina Plevani, Loredana Cannata, Mario Adinolfi e Omar Fantini. Ma il destino è ancora incerto per Teresanna Pugliese e Jey Lillo, che si giocano l’ultimo posto disponibile al televoto. Da qualche anno a questa parte, poi, si è presa l’abitudine di mandare in onda la finale direttamente dall’Honduras, diversamente da quanto si faceva in passato. Notoriamente, infatti, i naufraghi venivano riportati in Italia perché la finale di disputasse a pochi metri dallo studio.

Dino Giarrusso, Patrizia Rossetti, Paolo Vallesi e Jasmin Salvati, invece, si sono fermati a un passo dal traguardo. Le loro fiaccole si sono spente durante la semifinale, lasciando il campo agli ultimi superstiti di questa avventura fatta di fame, prove fisiche, ma anche e soprattutto emozioni vere. Non è comunque stata un’edizione fortunata per gli ascolti. Malgrado il cambio della conduzione e un cast studiato nei minimi dettagli, il programma non è riuscito a ingranare come avrebbe dovuto. Probabilmente ha patito l’eccessiva concentrazione di reality che hanno preceduto il debutto, tra cui la finale del Grande Fratello e il nuovo The Couple – Una vittoria per due, chiuso anzitempo.