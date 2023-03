“Il Commissario Ricciardi 2” trionfa. Ma Lino Guanciale è tormentato

Fonte: IPA Lino Guanciale

Il Commissario Ricciardi è tornato in tv e Lino Guanciale è portato in trionfo da tutti. Nessuna sbavatura, nessuna critica per la fiction ambientata nella Napoli dell’epoca fascista tra fantasmi di morti ammazzati e tormenti d’amore.

Il Commissario Ricciardi 2 fa boom

Il primo episodio de Il Commissario Ricciardi 2, andato in onda lunedì 6 marzo su Rai 1, ha fatto il boom di ascolti, inchiodando al piccolo schermo ben 4.039.000 telespettatori, pari al 21,5% di share. Dunque, al debutto si aggiudica il podio di trasmissione più vista della serata, seguita dal Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

La seconda stagione de Il Commissario Ricciardi, prevede in tutto quattro episodi tutti tratti dai libri di Maurizio de Giovanni. La nuova puntata non tradisce l’attesa e Lino Guanciale nei panni del detective è superbo. Ritroviamo Ricciardi, Enrica (Maria Vera Ratti), Livia (Serena Iansiti), il brigadiere Maione (Antonio Milo), il dottore Bruno Modo (Enrico Iannello), ma manca all’appello la tenera Rosa (Nunzia Schiano) che ci ha lasciati alla fine della prima stagione. Qui compare sotto forma di fantasma per vegliare su Ricciardi e aiutare la nipote Nelide (Veronica D’Elia) nell’arduo compito di prendersi cura di lui. Mentre fanno la loro apparizione nuovi personaggi, come il conte e la contessa di Roccaspina (Fiorenza D’Antonio), nota come la donna più bella di Napoli.

L’assassinato dà i numero del Lotto

Nel primo episodio, Febbre, va di scena la passione per il gioco che forse è all’origine dell’assassinio di Gaspare ‘O Cecato – l’assistito capace di ottenere dai defunti consigli sui numeri da giocare. La maledizione di Ricciardi lo porta a vederne il fantasma che darà al Commissario i numeri per risolvere il giallo. E forse uno spunto per noi per tentare la fortuna al Lotto, ossia 19, 9, 21. Nel caso voleste provare.

Lino Guanciale tormentato da amore e fantasmi

Ma non sono solo gli spiriti a tormentare Guanciale/Ricciardi. Infatti, la sua maledizione gli impedisce di vivere serenamente l’amore. Il Commissario respinge il corteggiamento insistente della potente e bellissima Livia che gli mette alle costole persino un agente dell’Ovra pur di carpire il segreto dell’uomo che tanto l’appassiona. Ricciardi però si tormenta anche per Enrica, la donna che veramente ama. La sua dirimpettaia, modesta e dolcissima, che non capisce perché lui si comporti con lei con tanta freddezza e cerchi in ogni modo di allontanarla da sé. Questo la porterà a coltivare una relazione molto pericolosa.

I fan di Ricciardi e di Lino Guanciale sono entusiasti della nuova stagione e sui social ci sono solo complimenti per la fiction e per il suo protagonista. “Ricciardi non finisce mai di emozionare e con lui tutti i personaggi che gli ruotano attorno.” E ancora: “Complimenti, fai sempre dei bei lavori e stavo giusto aspettando la seconda serie del tuo commissario Ricciardi”. “#IlCommissarioRicciardi2: Innamorata. Ogni volta mi sento come se aprissi i libri e i personaggi uscissero fuori, mi riportano mentalmente a quando leggevo e mi sembrava di camminare per quella Napoli degli anni 30’, tra i personaggi che amo, che a volte percepisco come persone💙”.

Tutti però si concentrano proprio sullo struggimento d’amore, a cominciare da Guanciale: “Come spesso accade l’amore fa compiere gesti estremi e dolorosi“. I fan vorrebbero vedere Ricciardi nelle braccia di Enrica, proprio come nel sogno che il Commissario fa dove la sua vicina lo viene a trovare di notte e vengono travolti dalla passione.