“Il Commissario Ricciardi”, quali e quanti sono i libri da cui è tratta la serie

Fonte: Ansa Lino Guanciale in "Il Commissario Ricciardi"

Il Commissario Ricciardi torna su Rai 1 con la seconda stagione. Lino Guanciale è sempre il protagonista della fortunata serie tratta dai libri di Maurizio de Giovanni che si possono acquistare anche online. Con lui ritroviamo Raffaele Maione (Antonio Milo), il fedele brigadiere che lo aiuta nelle indagini ed Enrica, interpretata da Maria Vera Ratti, la vicina di casa di cui è innamorato.

Offerta Il Commissario Ricciardi Puoi acquistare anche online i libri di Maurizio de Giovanni

Il Commissario Ricciardi 2, maledizione e trama

La seconda stagione del Commissario Ricciardi è composta da quattro episodi Febbre, Anime di vetro, Serata senza nome, Rondini d’inverno, di cui il primo va in onda su Rai 1 in prima serata lunedì 6 marzo.

Continuano dunque le indagini e le vicissitudini sentimentali di Luigi Alfredo Ricciardi (Lino Guanciale), commissario della Mobile della Napoli degli anni Trenta. Catturare gli assassini è l’ossessione di Ricciardi, afflitto da una maledizione ereditata dalla madre: vede i fantasmi delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero. A questo dolore si è aggiunto anche quello per la recente perdita della tata Rosa, sostituita impeccabilmente nella cura della casa dalla giovane nipote Nelide.

Per paura di tramandare la sua sofferenza anche ai figli, Ricciardi ha deciso di rinunciare all’amore: quello per la timida Enrica, interpretata da Maria Vera Ratti, sua dirimpettaia di casa. La ragazza, che intimamente ricambia il sentimento per Ricciardi, è ora corteggiata da Manfred, un maggiore dell’esercito tedesco in missione in Italia.

Con le sue straordinarie doti intuitive e una vera e propria vocazione per il lavoro, Ricciardi risolve i casi di omicidio più difficili, aiutato dal fedele brigadiere Maione e dal medico legale Bruno Modo, mentre l’aura di mistero che lo circonda ne fa un uomo corteggiato dalle donne.

In questa seconda stagione alla sensuale Livia – che da tempo prova a scalfire il cuore dell’uomo e sembra disposta a tutto per conquistarlo – si aggiunge la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina (Fiorenza D’Antonio), con cui Ricciardi ha molto da condividere: per il commissario si avvicina il tempo di fare una scelta.

Quanti sono i libri di Maurizio de Giovanni sul Commissario Ricciardi

Puoi acquistare anche online tutti i libri di Maurizio de Giovanni sul Commissario Ricciardi.

La serie dedicata al Commissario Ricciardi, arrivata alla seconda stagione, è tratta dai romanzi e racconti brevi di Maurizio de Giovanni, editi da Einaudi. Il primo libro con protagonista il detective della Napoli fascista s’intitola Il senso del dolore. L’inverno del commissario Ricciardi ed è stato pubblicato nel 2007, anche se una prima versione risale al 2006 e ha come titolo Le lacrime del pagliaccio. L’ultimo, Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi, è uscito nel 2022.

Per ora in tutto i romanzi pubblicati sono 13:

Il senso del dolore. L’inverno del commissario Ricciardi (2007)

La condanna del sangue. La primavera del commissario Ricciardi (2008)

Il posto di ognuno. L’estate del commissario Ricciardi (2009)

Il giorno dei morti. L’autunno del commissario Ricciardi (2010)

Per mano mia. Il Natale del commissario Ricciardi (2011)

Vipera. Nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi (2012 – Premio Viareggio, Premio Camaiore)

In fondo al tuo cuore. Inferno per il commissario Ricciardi (2014)

Anime di vetro. Falene per il commissario Ricciardi (2015)

Serenata senza nome. Notturno per il commissario Ricciardi (2016)

Rondini d’inverno. Sipario per il commissario Ricciardi (2017)

Il purgatorio dell’angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi (2018)

Il pianto dell’alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi (2019)

Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi (2022)

Ai romanzi si aggiungono quattro racconti, L’omicidio Carosino. Le prime indagini del commissario Ricciardi (raccolta, 2012), Febbre (racconto contenuto nell’antologia Giochi criminali, 2014), Dieci centesimi (racconto contenuto nell’antologia Le solitudini dell’anima, 2015)

Una domenica con il commissario Ricciardi (raccolta, 2015). Tutti i racconti sono stati inseriti nella raccolta L’ultimo passo di tango (2017).

Classe 1958, de Giovanni è arrivato a scrivere romanzi dopo una lunga gavetta, come ha raccontato in un’intervista del 2021. La nascita del suo Commissario Ricciardi è stata piuttosto rocambolesca e ha avuto come unica fonte storica per raccontare la Napoli fascista sua mamma. Il senso del dolore è nato quasi per caso ma ha letteralmente folgorato Francesco Pinto, direttore del centro di produzione Rai di Napoli, al quale, “manco a dirlo, devo tutto questo casino”. Quest’ultimo lo spinse a scrivere il secondo libro su Ricciardi: “Non avevo una storia, non avevo fonti, non avevo niente. Mi misi al portatile, a casa di mia madre, e immaginai una bella gentile primavera che danzando per le strade perfidamente illudeva che tutto fosse bello, che tutto andasse bene. E invece”. E così è nata la magia.

Dai romanzi di Maurizio de Giovanni sono state tratte anche le serie tv I bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre con Serena Rossi.