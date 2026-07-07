Il Collegio 10, quando inizia, professori e location

Il Collegio 10 sta per tornare: quando inizierà la trasmissione Rai, la location e chi saranno i professori

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Ansa Il collegio

Il Collegio 10 è stato confermato e presto tornerà in onda, con nuovi studenti pronti ad affrontare le rigide regole imposte dall’istituto, tentando di superare l’esame finale.

Quando andrà in onda Il Collegio 10

Partiamo dalle informazioni più importanti per i telespettatori che attendono il ritorno del Collegio. Quando andrà in onda? Con molta probabilità il docu-reality verrà prima trasmesso in anteprima su RaiPlay nel dicembre 2026. Mentre per vederlo in chiaro su Rai 2 bisognerà attendere gennaio 2027.

In che anno sarà ambientato? Se nelle prime edizioni la produzione aveva scelto di andare indietro nel tempo, portando gli studenti in un’epoca a loro sconosciuta e decisamente difficile, Il Collegio 10 farà un salto nel tempo inferiore.

Sarà infatti ambientato circa venti anni fa, per la precisione nel 2006. Un bel cambiamento dopo che nella nona edizione i concorrenti si erano ritrovati negli anni Novanta, senza tecnologie moderne e internet.

La location del Collegio 10

La location del Collegio 10 invece sarà l’Istituto Comprensivo Statale Rossari-Castiglioni situato al centro di Milano. Nelle scorse edizioni gli edifici scelti dalla produzione sono spesso cambiati. Le prime quattro stagioni sono state registrate presso il Collegio San Carlo Celana a Caprino Bergamasco, mentre le stagioni cinque, sei e sette si sono svolte presso il Collegio Convitto Nazionale Regina Margherita ad Anagni. L’ottava stagione è stata girata al Collegio San Francesco a Lodi, mentre la nona stagione del Collegio ha avuto come location il Convitto nazionale Mario Pagano di Campobasso.

Sarà molto interessante dunque vedere i ragazzi alle prese con SMS ed MMS, ma anche con la vittoria dell’Italia ai celebri Mondiali di calcio 2006.

I professori del Collegio 10

E i professori? Ci sarà senza dubbio l’ormai famosissima professoressa Maria Rosa Petolicchio che si occupa di Matematica e Scienze, a insegnare Inglese invece ci sarà David Wayne Callahan. Il professore di Storia e Geografia sarà Luca Raina, mentre Andrea Maggi si occuperà ancora una volta di Italiano e di Educazione Fisica.

Fra le novità della prossima stagione c’è il laboratorio di danza e di canto che verrà seguito dal professore Alessandro Carnevale.

Andato in onda per la prima volta su Rai 2 nel gennaio del 2017, Il Collegio è diventato un programma cult, grazie a dinamiche e scene (come quelle del taglio dei capelli) che hanno conquistato i social, complice anche l’età giovanissima dei concorrenti fra i 13 e i 17 anni. Ricordiamo, ad esempio, Jenny De Nucci, ma anche George Ciupilian e Maria Sofia Federico. Tutti concorrenti diventati famosi grazie al reality e arrivati, in alcuni casi, in altre trasmissioni tv dopo l’enorme successo su Tik Tok e Instagram.

I docu-reality infatti è ambientato in un periodo storico preciso nel quale un gruppo di adolescenti viene radunato all’interno di un collegio. L’obiettivo è quello di superare l’esame di terza media e dunque di ottenere il diploma. La trasmissione è basata sul format That’ll Teach ‘Em, andato in onda fra il 2003 e il 2006 e in seguito esportato in diverse nazioni.