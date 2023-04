“Il Cantante Mascherato”, svelato lo Scoiattolo: chi è la diva amatissima sotto la maschera

Fonte: IPA Semifinale de Il Cantante Mascherato

Siamo giunti alla semifinale de Il Cantante Mascherato, e lo Scoiattolo nero è stato svelato, dopo lo spareggio con Stella, che accede alla prossima manche, come deciso dal pubblico sovrano. E dopo un niente di fatto nelle scorse settimane, quando la giuria ha tentato due volte di smascherare la vivace concorrente, con l’eliminazione di oggi abbiamo potuto scoprire la diva amatissima che si celava in questi panni.

“Il Cantante Mascherato”, chi c’era sotto la maschera dello Scoiattolo nero

Dopo lunga attesa è stato svelato chi si celava a Il Cantante Mascherato sotto lo Scoiattolo nero: Valeria Marini. La showgirl, come intuito da alcuni dei giurati di Milly Carlucci, ha vestito i divertenti panni di questo animale (da qualcuno scherzosamente definito una puzzola), concludendo la sua corsa verso la vittoria a un passo dalla semifinale.

“Devo ringraziare Milly per questa esperienza bellissima” sono state le prime parole di Valeria Marini dopo lo smascheramento. Si era un po’ tradita parlando di baci (un ovvio riferimento ai suoi “baci stellari“), ma sarebbe potuta restare in gara se non fosse stato per lo spareggio di questa sera, vinto da Stella, che per l’intera giuria potrebbe essere Simona Ventura. “Mi sono divertita tanto, la giuria è fantastica” ha aggiunto la ex prima donna del Bagaglino, che ha concluso la sua avventura con un omaggio a Raffaella Carrà.

Eppure, in molti erano convinti che non si potesse trattare di Valeria Marini: poco prima dell’inizio di questa edizione de Il Cantante Mascherato, i giornali avevano parlato di una possibile squalifica della showgirl che, secondo alcuni siti, aveva rivelato in anteprima la sua partecipazione allo show. Era una tattica per creare hype intorno al programma?

“Il Cantante Mascherato”: le maschere svelate nelle scorse puntate

Sabato 22 aprile andrà in onda la finale de Il Cantante Mascherato, e sono tante le maschere svelate in questa edizione, da nomi subito indovinati dalla giuria (formata da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Iva Zanicchi, Christian De Sica e Serena Bortone), e alcuni proprio indecifrabili. Abbiamo visto Antonio Menzzancella e Sandra Milo celati nel costume del Cigno, Valeria Fabrizi vestita da Rosa, la coppia formata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi nei panni dei Colombi, l’Ippopotamo rock di Mal, e il Porcellino, ovvero la Signora Coriandoli / Maurizio Ferrini.

Un’edizione che ha vissuto alti e bassi, e ha messo a rischio la riconferma dello show di Rai Uno: dopo la prima puntata e i primi indizi, l’opinione dei giudici, a parte quelle di Francesco Facchinetti e spesso Iva Zanicchi, sono state più o meno tutte unanimi nell’indicare un personaggio sotto una maschera. Forse un inizio scontato, molto semplice, ma certo è che agli stessi concorrenti e gli autori del programma hanno comunque migliorato le tecniche per i depistaggi. Indizi sempre più nascosti e concorrenti che imitano altri probabili concorrenti, per ingannare giuria e investigatori da casa. Ora non resta che scoprire se qualcuno tra Simona Ventura, Natalie Guetta, Tullio Solenghi o Massimo Lopez, i nomi più gettonati dalla giuria, si cela davvero sotto una delle maschere. Chi vincerà questa edizione riuscendo a non farsi scoprire?