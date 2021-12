Il Cantante Mascherato, Milly sostituisce Todaro con Simone Di Pasquale

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Milly Carlucci è instancabile. Ancora alle prese con la sedicesima edizione di Ballando con le Stelle, sta già pensando alla sua prossima avventura, che la vedrà di nuovo alla guida del suo show, Il Cantante Mascherato, che tornerà in onda, salvo cambiamenti, nel febbraio 2022. E ha già le idee ben chiare su chi prenderà il posto di Raimondo Todaro: Simone Di Pasquale.

Milly, l’addio di Simone di Pasquale a Ballando

Solo pochi giorni fa, Milly Carlucci ha dovuto accettare l’addio di Simone di Pasquale a Ballando con le Stelle. Il ballerino, dopo aver fatto parte del cast per circa sedici anni, ha infatti preso la decisione di abbandonare il suo ruolo e l’ha annunciato, in lacrime, proprio durante una puntata dello show.

Profondamente dispiaciuta anche la Carlucci, che verso il ballerino prova una profonda stima. E proprio in nome di questa fiducia nei suoi confronti, si è detta certa che avrà un futuro lavorativo roseo anche dopo Ballando con le Stelle. In un’intervista, trasmessa sulla pagina sul canale YouTube de Il Fatto Quotidiano ha infatti affermato:

Simone è un valore artistico importante, nel ballo e anche fuori dal ballo. Perché poi lui ha imparato a fare televisione, è uno spiritoso. È uno in sintonia con Rai 1. […] Ci vuole un certo modo di essere, lui questo modo di essere corretto, pulito, non noioso e anzi spiritoso, simpatico, lui ce l’ha tutto. Lui potrà fare molto nel futuro in altri ruoli.

Il Cantante Mascherato, Simone Di Pasquale prende il posto di Todaro

E come è facile immaginare, Milly non ha intenzione di lasciar scappare un talento del livello di Simone Di Pasquale. Anche se non sarà più ballerino a Ballando con le Stelle, lo vuole ancora al suo fianco, nel posto che fino a poco tempo fa era appartenuto a Raimondo Todaro ne Il Cantante Mascherato:

Intanto io spero che lui voglia continuare la strada insieme a noi. Per esempio adesso io comincio la pre-produzione, poi l’11 di febbraio saremo in onda con Il cantante mascherato. E lui nel cantante mascherato è un capo detective e anche coreografo quest’anno. Non c’è un’esclusione atomica quando uno finisce di fare un certo tipo di ruolo.

Per Simone Di Pasquale, quindi, l’avventura con Milly Carlucci non è giunta al termine ed è, anzi, forse solo all’inizio. La conduttrice, che sta per affrontare la finalissima di Ballando con le Stelle, lo coinvolgerà anche in altri progetti?