Milly Carlucci e l’amore: “Ho separato la vita pubblica dalla privata”

Milly Carlucci, volto amatissimo della televisione italiana, non ha mai fatto trapelare molte informazioni sulla sua vita privata: una scelta ben precisa, fatta per preservare quella sfera intima sacrosanta anche per i personaggi più noti. È stato (anche) questo il segreto di longevità del suo rapporto con Angelo Donati, con il quale condivide da più di 35 anni la sua vita.

Milly Carlucci, la scelta sulla sua vita privata

L’amatissima conduttrice non si è mai lasciata andare a grandi confessioni sulla sua vita privata: una scelta ben ponderata, come ha spiegato ai microfoni dei Lunatici, su Rai Radio2: “Sono una persona che ha scelto da subito, appena mi sono sposata con Angelo, di tenere separate le due vite. Quella pubblica e quella privata. Mio marito è un grande fan del mio lavoro – ha racconta – Però lui poi fa l’ingegnere, la famiglia fa un’altra cosa. Non ho giocato al grande gioco del gossip, che è strumentale nel nostro lavoro per avere visibilità. Me ne sono tenuta fuori”.

Una decisione che ha contribuito anche alla longevità del loro rapporto: sposata con Angelo Donati dal 21 aprile del 1985, il loro amore è stato coronato dalla nascita dei due figli, Angelica Krystle e Patrick.

Il loro matrimonio non è stato mai scalfito neanche lontanamente da gossip e pettegolezzi, praticamente inesistenti sul loro conto: del resto la Carlucci ha sempre difeso strenuamente la sua vita privata da ogni tipo di intrusione mediatica. Qualche anno fa si era diffusa la voce di una crisi tra Milly e il suo amato Angelo, prontamente smentita dalla conduttrice di Ballando con le stelle: “Il mio matrimonio è perfettamente integro – aveva spiegato la Carlucci -. Un sito di Panama ha dato la notizia del divorzio tra me e Angelo sostenendo che io avevo deciso di produrre crema di bellezza e mio marito non era d’accordo. E in fondo all’articolo c’era il coupon per ordinare la crema. Una bella truffa che abbiamo denunciato alla polizia postale”.

Milly Carlucci, l’amore con Angelo Donati

Il loro matrimonio non ha mai conosciuto momenti di crisi: la Carlucci e Donati hanno tra le mani un amore stabile e duraturo, costruito negli anni.

A Vanity Fair Milly aveva raccontato: “Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori. Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli e pronti ad affrontare insieme le sfide imprevedibili della vita. Inoltre, siamo molto diversi, il che ci rende complementari”.

Solo in un caso non si sono trovati d’accordo, quando dovevano decidere se avere un terzo figlio: “Angelo diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato”, aveva confessato a Oggi la conduttrice.