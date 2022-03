IFA 2022, Antonella Clerici candidata come miglior conduttrice: è l’unica italiana

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Grande soddisfazione per Antonella Clerici, che è tra i sei finalisti per il titolo che martedì 5 aprile verrà assegnato agli International Format Awards per la sezione miglior conduttore di un programma. Si tratta dell’unica italiana a competere nella sezione, in gara per la conduzione del suo È sempre mezzogiorno.

Lo ha annunciato la stessa Antonella su Instagram con un grande moto di orgoglio. È certamente ancora presto per gioire, ma di certo non si può negare che sia un grande traguardo per lei e per il suo programma.

Antonella Clerici, la candidatura agli IFA

Un’enorme traguardo per Antonella Clerici: la conduttrice, che dal 2020 è al timone ogni giorno alle 12 su Rai1 del programma È sempre mezzogiorno, è tra i finalisti dei C21 International Format Awards, nella categoria “Best Host of a Television Format”.

Con la sua trasmissione, format originale creato da Stand by me, è l’unica italiana in gara, insieme ad artisti del calibro di Jimmy Fallon e di Gordon Ramsey. È ancora presto per gioire – i vincitori saranno annunciati infatti nella cerimonia del 5 aprile – ma si tratta di una grande soddisfazione per la Clerici, ormai da due anni alla guida di un programma che ha tenuto compagnia al suo pubblico in un periodo difficile come quello del lockdown e della pandemia.

“Sono felicissima – ha detto la conduttrice – di essere tra i finalisti come host di un programma che è allegria, leggerezza e che tiene compagnia alle persone. È un programma che rientra nel mio spirito, divertente e divertito, in cui c’è il senso dello spettacolo, del gioco ma anche della riflessione: quello del pranzo è un momento in cui coesistono tutte queste cose insieme. È un programma davvero unico come colori, come spensieratezza, come sentimenti: in un momento come questo secondo me è il programma giusto”.

Antonella Clerici, le parole del direttore di Rai 1

La candidatura della conduttrice, volto storico della rete ammiraglia, ha rappresentato un motivo di orgoglio anche per Stefano Coletta, direttore di Rai 1: “Sono molto contento per Antonella Clerici perché per veicolare leggerezza bisogna essere innanzitutto credibili. E Antonella dimostra di esserlo ogni giorno nel suo rapporto con il pubblico che si fida di lei, della sua narrazione. Proprio in virtù di queste sue capacità professionali ho fortemente voluto il suo ritorno su Rai 1″.

Antonella Clerici, la sua rinascita professionale

Per la Clerici è un periodo di grande rinascita: dopo anni passati alla conduzione de La prova del cuoco, ha accettato una nuova sfida, ovviamente vinta, quella di È sempre mezzogiorno, programma che ha conquistato il pubblico di questa fascia oraria.

Proprio qualche tempo fa si era lasciata andare a delle confessioni sul suo passato lavorativo: “Quando litigai con la Rai perché non volevo più fare Unomattina, andai in Mediaset per sei mesi e condussi un programma a mezzogiorno. Dopo quell’esperienza sembrava tutto finito, invece tornai in Rai a fare La prova del cuoco. Ma lì, quando rimasi incinta, mi fecero fuori“.

Ma lei non si è mai abbattuta, e alla fine il tempo le ha dato ragione: “Sono come l’araba fenice, sono una maestra di seconde possibilità“, aveva detto. E i risultati oggi sono evidenti: forse si tratta della rivincita che aspettava ormai da tempo.