I Cesaroni, Elda Alvigini su Amendola: “Mette soggezione. Le polemiche? Costruite”

IPA Elda Alvigni e Claudio Amendola

Era una delle attrici più amate de I Cesaroni ed è tornata sul set di una delle fiction più apprezzate dal pubblico. Parliamo di Elda Alvigini, sul piccolo schermo Stefania, conosciuta da tutti come la moglie di Ezio Masetti, almeno finché lui non è scappato con una brasiliana. Oggi non è più “la moglie di”, è semplicemente se stessa, e tornerà in onda a distanza di 10 anni dalla parola fine della fiction insieme ai suoi colleghi – ma non tutti – che hanno fatto la fortuna della serie tv più care agli spettatori.

Elda Alvigini, il rapporto con Claudio Amendola

Elda Alvigini è tornata sul set de I Cesaroni. Una grande emozione a distanza di 10 anni, quando nel 2014 il pubblico ha detto addio alla famiglia tra le più amate del piccolo schermo. L’attrice è ritornata nei panni di Stefania, la moglie di Ezio Masetti, anzi l’ex moglie, dopo che lui è scappato con una brasiliana.

Ne ha parlato la stessa attrice in un’intervista a Leggo, raccontando del suo personaggio e di questa nuova esperienza sul set, diversa dalla precedente, alla quale ha voluto subito partecipare. “Il mio personaggio è una donna lontana da me. Non sono sposata, non ho figli, ma il mio personaggio mi ha insegnato tanto. Per me è liberatorio interpretare una donna così energica. Il mio è stato un sì deciso”.

E ha fatto qualche anticipazione sulla trama: “Stefania non è più arrabbiata con suo marito. Non solo se ne è fatta una ragione, ma si sta godendo la sua vita da single. Torna a scuola, è dirigente scolastica. Mio figlio Walter, interpretato da Ludovico Fremont, mi combina problemi abbastanza seri”. E diventerà la migliore amica del protagonista Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola: “Voglio assolutamente vederlo fidanzato e quindi abbiamo un app d’incontri che uso anch’io”.

Sul set mancherà tanto la presenza di Antonello Fassari, scomparso lo scorso aprile, e “colonna portante” delle serie precedenti. Alla regia invece c’è Amendola: “Non ho dormito finché non ho girato la prima scena. Il primo giorno di riprese avevo tre scene, tutte con Claudio Amendola. Era una cosa nuova per me, perché nella vecchia serie non ho mai fatto una scena da sola con lui. Ero molto emozionata, anche perché ho una certa soggezione nei suoi confronti: sul set sa il fatto suo”.

Le polemiche su I Cesaroni

Nell’intervista Elda Alvigini ha anche parlato del polverone che si è sollevato dopo le dichiarazioni dell’attore all’Italian Global Series Festival di Rimini, quando ebbe da ridire sugli attori che avevano abbandonato la serie. “Non abbiamo bisogno di nessuno. Siamo contenti di chi, del vecchio cast, è rimasto con noi e ha riconosciuto l’importanza de I Cesaroni nelle loro carriere”, aveva dichiarato senza peli sulla lingua.

L’attrice ha voluto chiarire che si è trattato di una polemica “costruita dai giornalisti. Claudio Amendola ha un modo di parlare più diretto. Durante una conferenza stampa dedicata alla nuova stagione, parlare degli attori delle vecchie edizioni non è stato corretto da parte di chi poneva le domande. Non hanno detto di no “perché gli faceva schifo”, ma perché probabilmente erano impegnati in altri progetti. Qui le porte sono sempre aperte”.