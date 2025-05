Anticipazioni Da noi… A ruota libera del 25 maggio, Rossella Brescia tra gli ospiti

Fonte: IPA Francesca Fialdini

Torna puntuale come ogni weekend l’appuntamento con Francesca Fialdini e il talk show Da noi… A ruota libera. Domenica 25 maggio la conduttrice terrà compagnia al suo pubblico con le storie emozionanti di volti noti dello spettacolo e non solo, pronti a raccontarsi a cuore aperto, senza alcun filtro.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 25 maggio

Dopo la pausa della scorsa settimana per lasciare spazio alla finale degli Internazionali di Tennis, con Sinner e Alcaraz che sono si sono scontrati in un match entusiasmante, Francesca Fialdini è pronta a ritornare al timone del suo programma Da noi… A ruota libera. Come ogni fine settimana, anche domenica 25 maggio la padrona di casa condurrà il suo pubblico in un viaggio tra grandi emozioni e momenti di leggerezza, per un pomeriggio alla scoperta dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo e non solo.

Saranno Simona Izzo e Ricky Tognazzi, registi di Francesca e Giovanni. Una storia d’amore e di mafia i primi ospiti di Francesca Fialdini. Il film, nelle sale dal 15 maggio, racconta l’amore tra Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, uniti nel coraggio e nella lotta alla mafia fino alla strage di Capaci.

Tra gli ospiti della puntata ci sarà anche Adriano Pappalardo, artista poliedrico, protagonista negli anni della scena musicale italiana, ma anche al cinema e in televisione. Voce graffiante, energia inarrestabile e una carriera che ha attraversato decenni: da cantautore ad attore, si è reinventato più volte, diventando uno dei volti più amati della televisione italiana.

E ancora, a raccontare la sua storia ci sarà Rossella Brescia. La sua carriera, iniziata come ballerina, l’ha portata ad affermarsi in televisione, cinema, teatro e radio, dove il pubblico può ascoltarla tutti i giorni. Sarà l’occasione anche per parlare del suo momento di rinascita, dopo la fine della storia con il compagno Luciano Cannito, al capolinea dopo più di 20 anni d’amore.

Gli altri ospiti della puntata

Ma non finisce qui: Francesca Fialdini darà spazio anche a due storie emozionanti, quelle di Raffaella Brogi e Francesca Fornario. La prima, magistrato, single, da anni si batte per adottare un bambino straniero e la Corte costituzionale, proprio pronunciandosi sul suo caso, ha abolito il divieto delle adozioni internazionali per i single.

Francesca Fornario, giornalista e autrice satirica, racconterà invece la sua vita da mamma single, con una storia di adozione speciale di un bambino ucraino, oggi diciottenne. Sarà un percorso di emozioni, ricordi, riflessioni, dando un punto di vista su un argomento di estrema attualità.

Dove e quando vedere Da noi… A ruota libera

La nuova puntata di Da noi… A ruota libera andrà in onda su Rai 1 dalle 17.20 in poi con il suo talk show, subito dopo la puntata di Domenica In, che presenterà il meglio delle interviste di questa edizione. Il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, è fruibile anche in streaming su RaiPlay, dove troverete anche le repliche della trasmissione, per riguardare le puntate quando e dove preferite.