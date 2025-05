Da noi… A ruota libera non va in onda il 18 maggio: perché salta Francesca Fialdini

Salta la puntata di "Da noi... A ruota libera" del 18 maggio: Francesca Fialdini non va in onda per lasciare spazio alla finale degli Internazionali di Tennis con Jannik Sinner

Fonte: IPA Francesca Fialdini

La finale degli Internazionali d’Italia di Tennis determina un piccolo vuoto nel palinsesto della domenica pomeriggio di Rai1. Il 18 maggio, i telespettatori abituali si troveranno davanti a una sorpresa: Da noi… A ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, non andrà in onda. Un’assenza che non passa inosservata, soprattutto per chi, puntualmente, si concede quel momento televisivo che chiude il pomeriggio della festività settimanale.

A far slittare l’appuntamento non è un cambio improvviso di programmazione o un imprevisto dell’ultimo minuto, ma un evento sportivo di portata mondiale. Si disputerà infatti la finale degli Internazionali BNL d’Italia. E quest’anno l’attesa è tutta per lui, Jannik Sinner, il talento azzurro che sta riscrivendo la storia del tennis italiano.

Da noi… A ruota libera non va in onda, i motivi dello stop

Da noi… A ruota libera è più di un semplice talk-show. È uno spazio di racconto che ogni settimana ospita le storie più attese dal pubblico italiano. La conduzione di Francesca Fialdini, garbata ma mai distante, ha saputo nel tempo costruire un rapporto speciale con il suo pubblico. E così, con gli anni, il programma è diventato un appuntamento fisso per chi cerca nella televisione qualcosa di più del semplice intrattenimento.

L’assenza del 18 maggio, quindi, si farà sentire. Da un lato salta una puntata, una delle ultime di questa stagione, ma perché viene meno quel rituale domenicale che molti hanno imparato ad apprezzare. Eppure, in questo cambio di rotta, c’è una ragione che unisce, sorprendentemente, sport e televisione ed è il desiderio di esserci per assistere all’ennesima impresa di Sinner.

Jannik Sinner in finale, la Rai si veste di azzurro

Il motivo dello stop è quindi chiaro. La Rai ha scelto di dare spazio alla diretta della finale degli Internazionali di tennis, che si svolge proprio nel pomeriggio del 18 maggio dalle 17. Un’occasione imperdibile, resa ancora più significativa dalla presenza di Jannik Sinner. Il giovane altoatesino, con la sua compostezza e la sua determinazione, è diventato un simbolo di nuova generazione, sportiva e non solo.

Il tennis, che spesso trova spazi più marginali nella televisione generalista, conquista stavolta il centro della scena. E Rai1, da sempre attenta ai desideri del Paese nei suoi diversi volti, non poteva che cogliere l’opportunità di farsi portavoce di un evento che è già entrato nella storia sportiva italiana. Anche a costo di sospendere, solo per un giorno, un programma come Da noi… A ruota libera.

Non c’è però nessun allarme e nessuna pausa definitiva. Da noi… A ruota libera tornerà regolarmente domenica prossima. La decisione della Rai è una di quelle che, in fondo, raccontano anche il senso del servizio pubblico dando voce a ciò che accade. Francesca Fialdini, da parte sua, si è già dimostrata capace di interpretare il tempo televisivo con misura e intelligenza. Non è infatti la prima volta che il suo programma viene fermato, sempre per lasciare spazio a qualcosa di urgente da mandare in onda, e lei non si è mai mostrata fuori posto. L’appuntamento è quindi solo rimandato ma la stagione sta comunque per concludersi con l’approssimarsi dell’estate.