Harry Potter, J.K. Rowling presente alla reunion ma a una condizione

Che fine hanno fatto i protagonisti di Harry Potter

Si dà il via al conto alla rovescia, per festeggiare i 20 anni dall’uscita del primissimo film, La Pietra Filosofale. Alla reunion del cast, per celebrare il ventennale della saga di Harry Potter, ci sarà anche J.K.Rowling, nonostante le numerose critiche ricevute per le sue controverse posizioni sulla teoria gender.

J.K Rowling comparirà nel filmato celebrativo

Sulla scia di “Friends: the reunion”, il 1° gennaio su Sky arriva anche “Harry Potter 20th anniversary: return to Hogwarts”, lo speciale che tutti i fan della scuola di magia più famosa del mondo stavano aspettando. Un ritorno del cast in cui non ci saranno copioni, ma solo spontaneità e racconti dei retroscena della saga. E allora, come poteva saltare la sua festa di compleanno, la mamma del maghetto più famoso al mondo? Infatti, anche se al centro della polemica dal 2018, per le sue posizioni giudicate inadeguate, la casa di produzione di Harry Potter ha dovuto trovare un compromesso. La Rowling sarà presente e apparirà nel filmato celebrativo, ma non ci sarà fisicamente alla riunione del cast.

J.K.Rowling, il compromesso della produzione

I protagonisti della saga, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e gli altri attori chiave del film, registi compresi, parteciperanno alla reunion, ma si limiteranno solamente a parlare della Rowling e di come la scrittura della stessa abbia influenzato enormemente la loro vita e quella dei fan.

Nel teaser, pubblicato una decina di giorni fa, lo stesso Daniel Radcliffe si espone così: “Penso che sia molto facile dimenticare che all’epoca la gente parlava della morte della lettura” omaggiando così l’opera della Rowling.

Prosegue così anche Robbie Coltrane, che nei celebri film interpreta Hagrid «Uno dei tanti motivi per cui ammiro così tanto J.K. è che milioni di persone ora leggono libri e sono persone che non avrebbero mai letto un libro nella loro vita, improvvisamente ti rendi conto del potere della scrittura».

J.K.Rowling, la comparsa nel film celebrativo

I fan della Rowling potranno anche vederla in questo omaggio ai 20 anni della saga. Ci sarà una comparsata della scrittrice, in un filmato d’archivio, in cui si racconta il momento in cui Daniel Radcliffe ha ottenuto la parte di Harry Potter. La scrittrice ricorda di essersi molto emozionata quando lei e la troupe si accorsero che Radcliffe fosse perfetto per quel ruolo.