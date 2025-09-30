Grande Fratello, prima gaffe della regia: cosa è successo

La nuova edizione del "Grande Fratello" è appena iniziata e cominciano le prime gaffe: ecco cosa è successo dopo la diretta

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Simona Ventura

La nuova edizione del Grande Fratello è appena iniziata e già non mancano le prime sorprese. Un esordio promettente per Simona Ventura, che è approdata al timone del reality show conquistando il 20.4% di share: un’edizione attesissima, un ritorno alle origini con i concorrenti nip e le loro storie tutte da scoprire.

La prima puntata ha soddisfatto le aspettative del pubblico, ma è dopo la diretta che si è verificato un piccolo “incidente”, un dettaglio tecnico che ha attirato l’attenzione del pubblico e scatenato i commenti sui social.

Torna il Grande Fratello, la gaffe dopo la diretta

Lunedì 29 settembre è partita la nuova edizione del Grande Fratello: gli spettatori avevano bisogno di una ventata d’aria fresca, con un cast di nip – pronti a scoprirsi e far conoscere le proprie storie – e la conduzione di una grande professionista come Simona Ventura. La prima puntata ha avuto un buon riscontro, e tutto è filato liscio come l’olio, con una SuperSimo spumeggiante e i nuovi opinionisti pronti a regalarci interventi puntuali e sul pezzo.

Ma dopo la diretta qualcosa è successo: un “incidente” tecnico che ha fatto parecchio parlare sui social. Nelle ore successive alla puntata d’esordio, la regia del Grande Fratello ha commesso un errore inaspettato. Durante una chiamata in confessionale, il microfono è rimasto attivo più del previsto, consentendo così al pubblico di Mediaset Extra di ascoltare alcune frasi che non sarebbero dovute andare in onda.

L’incidente non è passato inosservato: chi seguiva la diretta notturna ha subito notato l’anomalia e, in pochi minuti, i social sono stati invasi da commenti e battute ironiche: “La prima gaffe clamorosa di questa edizione”. Ma cosa è successo? È presto spiegato: nella Casa si è sentita distintamente la voce di un autore parlava in confessionale con Donatella Mercoledisanto, ma non si è reso conto che l’audio era aperto.

Nel frattempo tutti gli inquilini stavano ascoltando: la regia ha infatti inquadrato i concorrenti che si guardavano tra di loro in silenzio, mentre sul loro viso campeggiava un’espressione interrogativa. A un certo punto però dalla regia si sono accorti che i gieffini stavano sentendo la conversazione che stava avvenendo in confessionale, come gli spettatori da casa. E così, è scattata la prima censura dell’audio, che è stata prontamente intercettata dall’attentissimo pubblico del programma di Canale5.

La prima puntata del Grande Fratello, primi successi

È ancora presto per parlare di un’edizione di successo, ma di certo le premesse sembrano essere ottime: in primo luogo la conduzione di Simona Ventura, che con la sua battuta pronta ha saputo guidare concorrenti e pubblico durante la prima puntata del reality, così come Floriana Secondi, che si è già guadagnata l’appellativo di “tigre de Roma sud”.

La scelta poi di ritornare ai concorrenti nip si sta già rivelando vincente: gli spettatori hanno voglia di scoprire le loro storie, di emozionarsi e scoprire le dinamiche che si svilupperanno in questi giorni di convivenza forzata. E non mancano i primi retroscena, come la storia di Donatella, avvolta nel mistero, che già prima dell’inizio della trasmissione ha fatto parlare di sé. E siamo solo all’inizio.