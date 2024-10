Fonte: IPA Alfonso Signorini

Significativa modifica nel palinsesto del Grande Fratello, che da qualche giorno ha perso il doppio appuntamento con la diretta. Il reality show, da sempre un pilastro della programmazione di Canale5, non va in onda giovedì 17 ottobre, lasciando spazio a Endless Love, come era già accaduto la settimana precedente. Si tratta di un cambiamento che riflette la volontà di Mediaset di riorganizzare la propria programmazione in base alle esigenze strategiche della Rete, soprattutto in vista delle mosse dei diretti competitor.

Dietro la decisione di far slittare la puntata del Grande Fratello ci potrebbe essere la volontà di evitare un confronto diretto con una delle serie televisive italiane più amate di sempre: Don Matteo. La 14ª stagione della storica fiction è tornata in prima serata il 17 ottobre, e con essa il grande interesse del pubblico che si prepara a salutare alcuni dei protagonisti storici, come Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, mentre accoglie una nuova entrata, Gaia Messerklinger. Questo attesissimo ritorno ha portato Mediaset a compiere una scelta tattica, evitando la concorrenza con la fiction di Rai1 e favorendo una gestione più oculata del palinsesto.

Salta il Grande Fratello, la strategia di Mediaset

Non è solo il giovedì sera che subirà dei cambiamenti: sembra che il Grande Fratello si stia preparando a saltare altre serate in base alle esigenze della Rete. Questa flessibilità non riguarda soltanto la fascia serale, ma anche quella pomeridiana, che ha subito una sospensione. Al posto del reality condotto da Alfonso Signorini, Mediaset ha deciso di puntare su un altro dei suoi cavalli di battaglia: il daytime di Amici 2024. Questo comporta un ulteriore spostamento per i fan del Grande Fratello, che dovranno seguire gli aggiornamenti sulla Casa più spiata d’Italia in fasce orarie diverse rispetto al passato.

Gli appuntamenti quotidiani con il Grande Fratello si riducono così a diverse finestre nel corso della giornata. Gli spettatori potranno seguire le avventure dei concorrenti su Canale5 alle ore 13,30 e 19,20 dal lunedì al venerdì, mentre dal lunedì alla domenica sono previste delle finestre notturne dalle 00,30. Inoltre, il reality sarà visibile in day time su Canale5 alle 10,55 e alle 13,40, mentre su Italia1 ci saranno appuntamenti alle 12,15, 13 e 18,15. Per chi desidera un monitoraggio costante, la diretta 24 ore su 24 sarà disponibile su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e La5. Anche i canali social del programma rimarranno sempre attivi, garantendo aggiornamenti continui sui concorrenti e sugli eventi della Casa.

Quando torna in onda

Il prossimo grande appuntamento in prima serata per il Grande Fratello è fissato per lunedì 21 ottobre 2024. Questo cambiamento di palinsesto rappresenta un nuovo tentativo di evitare lo scontro diretto con altre grandi produzioni televisive, spostando il reality in una fascia in cui può avere maggior risalto e attrarre più telespettatori. La puntata del 21 ottobre sarà particolarmente importante, poiché ci saranno delle eliminazioni tra i concorrenti in nomination. In lizza per uscire dalla Casa ci sono quattro protagonisti: Amanda, Lorenzo, Shaila e Yulia. Finora, gli eliminati sono stati Clarissa Burt e Michael Castorino, e le dinamiche della Casa si fanno sempre più intense.

Le nomination rappresentano uno dei momenti clou del programma, e ogni eliminazione lascia il segno non solo sui concorrenti rimasti, ma anche sugli equilibri all’interno della Casa. Con Amanda, Lorenzo, Shaila e Yulia a rischio, il pubblico dovrà decidere chi merita di continuare l’avventura nel reality, un elemento che accresce la suspense in vista della prossima puntata.