Anticipazioni Grande Fratello del 16 dicembre: entrano due nuove concorrenti

Fonte: Ansa Alfonso Signorini

Il Grande Fratello torna con una nuova puntata, animando ancora una volta il lunedì di Canale 5. Come sempre a condurre è Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e da Rebecca Staffelli, che raccoglierà in diretta le reazioni e i messaggi del pubblico da casa.

L’appuntamento si preannuncia anche questa volta ricco di colpi di scena: vedremo rientrare nella Casa più spiata d’Italia due vecchie conoscenze del reality show, ovvero Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, ma non solo. Attesissimo infatti il confronto tra Helena Prestes e Javier, dopo la recente confessione di lei sui suoi sentimenti.

Grande Fratello, l’ingresso di due nuove concorrenti

Tornato nella sua sede naturale in palinsesto, il Grande Fratello sta riprendendo terreno nel campo degli ascolti. Complici (forse) anche i nuovi ingressi nella Casa, come quello di Maria Monsé o dell’ex Miss Italia Zeudi di Palma. Nella serata del 16 dicembre vedremo varcare la porta rossa a due ex concorrenti del reality: stiamo parlando di Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, pronte a rimettersi in gioco.

La prima aveva partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, quella vinta da Tommaso Zorzi, mentre Eva Grimaldi era stata una gieffina nella sesta edizione. Pare invece che non entrerà Maria Teresa Ruta, come inizialmente si vociferava, almeno non per il momento: il suo ingresso, stando a quanto riportato da TvBlog, avverrà a gennaio.

Insieme alle due ex gieffine potrebbe però arrivare un altro concorrente a sorpresa: come ha anticipato sempre da TvBlog si tratta di Mata Maxime Esuite Mbanda, rugbista nazionale italiano e terza linea della squadra del Colorno.

Le anticipazioni del 16 dicembre

Nel corso della puntata non mancheranno gli scontri e i confronti. Attesissimo quello tra Helena Prestes e Javier: nei giorni scorsi, lui ha dato seguito alle avances della modella, anche se ha sottolineato di vederla solo come un’amica. Questa situazione ha spinto Helena a prendere le distanze, che ha deciso di limitare le attenzioni nei suoi confronti per capire se il suo comportamento potrebbe far emergere un cambiamento nelle dinamiche del rapporto.

Non mancherà poi lo spazio per le discussioni tra gli inquilini: la tensione nella Casa è ormai palpabile, anche a causa delle nomination che hanno acceso nuove rivalità. Di certo Alfonso Signorini dedicherà un momento al confronto tra Helena e il duo delle Non è la Rai, che ha nominato segretamente dopo essere finita nel mirino degli altri concorrenti.

Chi rischia di uscire

A rischio eliminazione ci sono ben cinque concorrenti: Helena Prestes, Shaila Gatta, Stefano Tediosi, Tommaso Franchi e il duo delle Non è la Rai (Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi). Stando ai sondaggi la sfida sarà tra Tediosi e le Non è la Rai, mentre la modella brasiliana avrebbe il favore del pubblico grazie alle preferenze schiaccianti.

Quando e dove va in onda

Il Grande Fratello va in onda in diretta il 16 dicembre, dopo la puntata quotidiana di Striscia La Notizia quindi dalle 21,35 in poi. La puntata è visibile anche in streaming su Mediaset Infinity e qui rimane visibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Il reality vive anche sui social tramite l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.