Fonte: IPA Helena Prestes

Il Grande Fratello di Alfonso Signorini torna in prima serata su Canale5 con la 18ª puntata stagionale, che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. L’attenzione è rivolta al nuovo televoto eliminatorio, che porterà all’uscita di un altro concorrente tra i cinque in nomination: Helena Prestes, Shaila Gatta, Tommaso Franchi, Stefano Tediosi e il duo delle Non è la Rai (Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo). Ma cosa dicono i sondaggi?

Chi sono i nominati del 16 dicembre

Le nomination di questa settimana sono state il risultato di tensioni crescenti tra i concorrenti. Tra le dinamiche più accese, non può di certo mancare il confronto diretto tra Helena Prestes e il duo Non è la Rai. La modella brasiliana, nominata da numerosi coinquilini, ha deciso di rispondere nominando segretamente Ilaria e Pamela, scatenando ulteriori spaccature.

Anche Shaila Gatta è finita nel mirino, principalmente per il suo atteggiamento competitivo che ha sollevato critiche da parte di alcuni concorrenti, in particolare Javier, che non ha esitato a votarla. Stefano Tediosi, già bersaglio di precedenti nomination, sembra invece pagare vecchie rivalità, come quella con Alfonso, che non ha mai nascosto una certa antipatia nei suoi confronti. Tommaso Franchi, pur essendo considerato uno dei più pacati del gruppo, non ha convinto del tutto il pubblico e rischia seriamente di essere eliminato.

Gli attriti nella Casa non mancano: con nuovi ingressi di peso come Stefania Orlando e Eva Grimaldi, già veterane del GF Vip, i concorrenti iniziano a sentirsi sotto pressione. L’atmosfera si fa sempre più tesa, con alleanze e strategie che si consolidano mentre la finale si avvicina.

Cosa dicono i sondaggi

Secondo i dati raccolti da ForumFree, Helena Prestes sembra essere in una posizione di assoluta sicurezza, dominando i sondaggi con un netto 47% delle preferenze. La modella brasiliana ha saputo conquistare il pubblico grazie al suo carattere, nonostante non siano mancate le contestazioni, fermandosi come una delle protagoniste più amate di questa edizione.

In seconda posizione, ma a grande distanza, troviamo Shaila Gatta con il 17%. La showgirl e ballerina mantiene un discreto consenso, sebbene il distacco rispetto a Helena evidenzi una popolarità meno solida, in picchiata dopo la fine della relazione con Lorenzo. Tommaso Franchi, con il 15%, si trova in una zona incerta: il suo carattere tranquillo potrebbe non bastare a garantirgli la permanenza nella Casa.

Più grave la situazione per Stefano Tediosi, fermo al 13%, e il duo Non è la Rai, che chiude la classifica con appena il 7% delle preferenze. Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo sembrano non essere riuscite a creare un legame significativo con il pubblico, e la loro permanenza nel gioco appare appesa a un filo.

Secondo i numeri e le dinamiche in gioco, Helena Prestes può affrontare il televoto con relativa serenità, forte di un ampio consenso popolare. Anche Shaila Gatta e Tommaso Franchi potrebbero salvarsi, sebbene quest’ultimo debba sperare in un ulteriore recupero di voti per non finire a rischio.

La vera sfida sembra essere tra Stefano Tediosi e Non è la Rai. Stefano, nonostante il carattere controverso, potrebbe superare le due ex protagoniste dello storico programma televisivo, che non sono riuscite a distinguersi né nei confronti diretti con gli altri concorrenti né nel conquistare il favore del pubblico.

La possibile eliminazione del duo Non è la Rai segnalerebbe la difficoltà di portare avanti strategie di gioco in coppia, dove le responsabilità si confondono e l’identità personale rischia di sbiadirsi.