Anticipazioni Grande Fratello del 10 marzo: Lorenzo ancora nei guai

Fonte: IPA Alfonso Signorini

La finale del Grande Fratello è sempre più vicina: c’è grande attesa per il nome del terzo finalista, che dopo Lorenzo e Jessica, verrà eletto proprio questa sera. Alfonso Signorini ha infatti indetto un televoto che sancirà chi, tra i concorrenti rimasti in gara, si guadagnerà un posto per l’ultima puntata del reality show di Canale 5. Non mancheranno ovviamente i colpi di scena: durante la puntata scopriremo le sorti di Spolverato, sempre al centro di polemiche e discussioni. Cosa accadrà nella Casa più spiata d’Italia? Non ci resta che scoprirlo nella diretta del 10 marzo.

Grande Fratello, le anticipazioni del 10 marzo

Il Grande Fratello continua a essere teatro di tensioni e discussioni. A un passo dalla finale, tutto potrebbe cambiare: Alfonso Signorini ha fatto credere ai concorrenti che le nomination erano finalizzate a un’eliminazione, invece il televoto è stato aperto per eleggere il nome di un altro finalista, che si andrà ad aggiungere a Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.

Peccato che proprio su Spolverato – già protagonista di episodi controversi – i dubbi siano sempre di più, tanto da parlare (di nuovo) di una squalifica in diretta. Il concorrente, che aveva già ricevuto un ammonimento da parte del conduttore per il suo atteggiamento, ha superato il limite. Il modello era già stato protagonista di accese discussioni con Javier, ma durante la notte ha tirato dei pugni al muro e a una porta, svegliando Jessica e Stefania, che come suggeriscono i sondaggi, potrebbe essere la prossima finalista.

L’episodio va ad aggiungersi a una lunga lista di comportamenti aggressivi, notati persino in Rai durante la trasmissione Uno Mattina In Famiglia, quando Gianni Ippoliti ha puntato il dito contro alcuni episodi controversi che avrebbero coinvolto Spolverato all’interno della Casa più spiata d’Italia.

L’ennesimo confronto tra Shaila e Lorenzo

Durante la puntata del 10 marzo si tornerà a parlare di Shaila e Lorenzo. I due, che si sono conosciuti e innamorati nella Casa, qualche giorno fa avevano deciso di allontanarsi, dopo discussioni accese. Eppure la passione sembra incontrollabile e i in questi giorni hanno avuto diversi confronti che li hanno portati a riavvicinarsi.

Nel frattempo all’interno del loft l’aria è elettrica e tutti sono contro tutti: Jessica non ha risparmiato critiche alla coppia, definendo Lorenzo e Shaila “spietati” e pronti a qualsiasi sacrificio – persino quello di Chiara, che è sempre stata accanto a loro – pur di raggiungere i propri obiettivi.

Ma il pubblico sembra non apprezzare neanche le strategie di Zeudi di Palma, che è diventata bersaglio dell’indignazione degli utenti, tanto da guadagnarsi il soprannome di “Miss Falsità”. L’ex Miss Italia è stata sorpresa con un foglietto in mano su cui aveva annotato strategie e nomination, con un chiaro obiettivo: eliminare Helena Prestes e Javier Martinez dalla casa del Grande Fratello.

Quando e dove vedere il Grande Fratello

La puntata del Grande Fratello andrà in onda su Canale5, il 10 marzo alle 21,35 circa, come di consueto subito dopo l’appuntamento con Striscia la notizia, con la conduzione di Alfonso Signorini. Il programma è trasmesso in contemporanea anche sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.

Come sempre in studio ci saranno le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, mentre Rebecca Staffelli sarà la voce dei social. Lo show vive anche attraverso l’hashstag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia e centinaia di commenti.