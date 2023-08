“Ballando con le Stelle” o “GF”, il futuro di Giuseppe Cruciani

Fonte: IPA GF o Ballando: il futuro di Giuseppe Cruciani

I palinsesti televisivi sono in costante aggiornamento e, ormai certi di quali programmi andranno in onda nella prossima stagione, tra Rai e Mediaset, c’è grande curiosità per i personaggi che vedremo in studio.

Uno di questi è Giuseppe Cruciani, già apprezzato in ambito sportivo e politico, ad esempio, come commentatore nei talk a tema. E se invece trovasse spazio nella nuova versione del Grande Fratello? Di lui si parla anche in tema Ballando con le Stelle, al quale è stata affiancata anche Sonia Bruganelli. A raccontare tutta la verità è stato proprio il famoso conduttore radiofonico.

Cruciani: la verità sul Grande Fratello

Una lunga e interessante intervista, quella concessa da Giuseppe Cruciani a TvBlog. Il conduttore ha affrontato differenti temi, dal futuro de La Zanzara, ora che David Parenzo avrà un impegno quotidiano con L’aria che tira, alle voci inerenti una sua possibile partecipazione al Grande Fratello.

Si è parlato di lui tanto come opinionista quanto come possibile concorrente. La sua figura rientrerebbe in qualche modo nel profilo tracciato da Pier Silvio Berlusconi per la nuova gestione. In grado di generare attenzione nel pubblico attraverso il suo pensiero, spesso provocatorio, e non il semplice apparire.

Qualcosa di vero? Nulla, stando a quanto spiega in quest’intervista: “Non c’è mai stato nulla e nessuno mi ha telefonato. Se poi la cosa sia stata discussa altrove, non so. La mia candidatura come opinionista, però, non c’è mai stata”.

A una possibile offerta come concorrente, invece, direbbe automaticamente di no. Non trova ci sia nulla di male nel partecipare al GF, ma non è qualcosa che rientra nella sua indole. Se a ciò si aggiunge il fatto che conduce un programma radiofonico quotidiano, al quale dice di non voler assolutamente rinunciare, ecco che: “Questa voce è stata messa in circolazione da chi non mi conosce, non sa come sono fatto e che lavoro faccio”.

Nuovi giudici a Ballando con le Stelle

Non è da escludere che Ballando con le Stelle voglia rinnovarsi un po’. Il gruppo di giudici attuali potrebbe aver fatto il suo tempo, almeno in parte. Difficile ipotizzare l’addio di Selvaggia Lucarelli che, nel bene e nel male, fa parlare dello show, ma cosa sarà degli altri?

È stato fatto il nome di Sonia Bruganelli come giudice, dopo il suo addio al Grande Fratello. Nel gruppo dei papabili anche Giuseppe Cruciani, almeno stando alle indiscrezioni. Lui, però, sembra tutt’altro che convinto da quest’ipotesi che, spiega, non è altro che tale e appartenente ai giornali.

Come per il GF, infatti, nessuna telefonata è giunta. “Non c’è stato niente. Se il conduttore di un programma, in questo caso la Carlucci, non ti chiama per proporti un progetto, nulla si realizza. Non ho mai pensato al ruolo di giudice di Ballando. Nella vita mai dire mai, ma non ho mai ballato e neanche guardato un po’ di danza per 5 minuti in televisione. Non saprei da dove cominciare”.

Quale sarà allora il futuro di Giuseppe Cruciani? La Zanzara resta salda al suo posto, ma potrebbe prendere forma anche un progetto televisivo con Nicola Porro, del quale, dice, stanno parlando da un po’.