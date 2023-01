“GF Vip”, il ritiro di Patrizia Rossetti e tre cose che forse vi siete persi e che solo noi vi diciamo

Fonte: Video Mediaset Patrizia Rossetti si ritira dal "GF Vip"

Il 2023 del GF Vip è ufficialmente iniziato. Dopo un Capodanno decisamente turbolento, nel quale abbiamo assistito alla rottura definitiva tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, Alfonso Signorini è tornato in diretta e ancora senza Sonia Bruganelli, in viaggio a New York con la famiglia. I vipponi sono stati quindi giudicati da Pierpaolo Pretelli e da Soleil Sorge, messa a confronto con il suo ex Luca Onestini. Vediamo insieme tre cose che (forse) vi siete persi.

GF Vip, il ritiro di Patrizia Rossetti

È stata una delle concorrenti più discusse ma che più si è concessa al pubblico. Patrizia Rossetti ha deciso di ritirarsi dal gioco per affrontare un problema di salute che la sta affliggendo da qualche settimana e dal quale vorrebbe liberarsi presto. Niente di grave ma, a suo dire, potrebbe trattarsi del lungo strascico lasciato dal Covid al quale è risultata positiva a novembre.

“Non vorrei abbandonare, non voglio che qualcuno si preoccupi ma da 15 giorni non sto bene. Ho dei dolori nel corpo, nelle gambe, ho fatto le analisi e sembra non ci sia niente di strano. Forse c’è un’infezione, non so a cosa è dovuta. Ma non sto bene, mi dispiace ma non riesco a essere attiva. Non dormo bene, i dolori mi vanno allo stomaco. Non credo siano questioni di testa, ne parlavo anche con gli autori. Ho avuto momenti in cui sono andata in confessionale, ho parlato con la psicologa per cedimenti e angosce. Ora è una questione fisica, è un disagio fisico. Non posso impasticcarmi tutti i giorni”.

Alfonso Signorini ha provato a farla ragionare ma a nulla sono valse le sue parole e la proposta di rifletterci ancora per una settimana. Patrizia Rossetti ha così deciso di lasciare il gioco a oltre 3 mesi dal suo ingresso, per riprendere in mano la sua vita e per risolvere i piccoli disturbi di salute che non le hanno permesso di avere le energie iniziali e per le quali si è distinta.

GF Vip, il confronto evitabile tra Luca Onestini e Soleil Sorge

Sono ex, ex dopo una chiusura difficile voluta da Soleil e che non sembra essere stata superata del tutto. Opinionista in sostituzione di Sonia Bruganelli, la Sorge si è prestata a un duro confronto con Luca Onestini – oggi concorrente del GF Vip – per rinfacciarsi una serie di eventi del passato che il pubblico ha faticato a comprendere.

Onestini è un vero maestro delle dinamiche da reality e conosce molto bene ogni mossa di Soleil, tanto da applicare il suo metodo al confronto dal quale lei è uscita sconfitta ma pronta a rilanciare con un “Ti saluta Cristina”, riferendosi chiaramente alla sua ex Cristina Porta che lo accusa di gravi comportamenti, la cui natura non è stata ancora chiarita.

La rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

I Donnalisi non esistono più. O perlomeno, questo è quello che hanno fatto credere al pubblico. Il Capodanno, e qualche bicchiere di troppo, non hanno di certo aiutato il chiarimento. La rottura è quindi definitiva, soprattutto dopo le parole gravissime pronunciate da Donnamaria e per le quali si è addirittura scusato.

A puntata conclusa, Antonella Fiordelisi ha ammesso di non essere più innamorata di lui: “È una cosa brutta quella che dirò, ma non ci tengo più. Te lo giuro, non ci riesco. Ho visto quella che si è buttata su di lui (Oriana Marzoli, ndr), lui che rideva, prendeva in giro, sono tante cose che ho visto che mi hanno dato troppo fastidio. Quelli che mi vogliono bene, se ne sono accorti”.