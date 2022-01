GF Vip, il racconto doloroso di Valeria Marini e tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Un racconto nel racconto, quello del GF Vip, che non smette di appassionare il pubblico. E, in questa corsa inarrestabile, c’è stato anche spazio per la riflessione e per i momenti di emozione. Alfonso Signorini, irriducibile padrone di casa della 6ª edizione del reality, ha deciso di raccontare qualcosa in più su Valeria Marini e sulla sua vita privata. Ampio spazio è stato poi concesso a Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, ma anche al confronto tra Manuel e Soleil Sorge. Vediamo le tre cose che (forse) vi siete persi.

GF Vip, il dolore di Valeria Marini

Un momento molto delicato, quello che ha visto protagonista Valeria Marini, coinvolta da Alfonso Signorini in una narrazione che ci ha mostrato una donna diversa, lontana da quel volto esuberante che abbiamo imparato ad amare. La showgirl ha infatti parlato di alcune violenze subite quand’era ancora giovanissima: “Ero molto giovane, avevo 16 anni e lui era molto più grande di me, aveva circa 30 anni. Mia madre in quel caso mi tirò fuori da quella cosa, ma è successo altre volte di restare vittima di persone che sembravano innamorate di me, per poi diventare aggressive. Forse per carattere mio, forse perché non sapevo difendermi, ma ultimamente ho imparato a farlo. Nella mia vita ho sempre incontrato persone che facessero finta di amarmi, il cui unico intento era sovrastarmi”.

In tutto questo dolore, Valeria Marini ha avuto comunque la sua ancora. Si tratta della madre Gianna, che non l’ha lasciata sola neanche per un momento. Si è presa cura di lei e l’ha portata via da quella situazione difficile, rimanendo sempre al suo fianco. Tra la showgirl e sua mamma c’è un rapporto di grande intesa e complicità. Nonostante, in alcuni momenti, si siano allontanate, la loro unione è rimasta sempre solida.

GF Vip, Enzo Paolo Turchi e il chiarimento con la Caldonazzo

L’atteso epilogo sul fraintendimento tra Carmen Russo e Nathalie Caldonazzo è finalmente arrivato. A mettere un punto sulla questione è stato Enzo Paolo Turchi, entrato in Casa per incontrare sua moglie e per dire la sua sul presunto invito al secondo matrimonio, celebrato nel 2015: “Riguardo al matrimonio, è successo nel 2015, abbiamo mandato a tutti l’invito del nostro matrimonio e mi faceva molto piacere se venivi, come tanti artisti con cui non avevamo un rapporto. Ma io non ti ho mai chiamato prima d’ora”.

L’invito alle nozze, oggetto della discussione, sarebbe partito da Mediaset, perché il matrimonio è stato celebrato come un vero e proprio party televisivo. Alfonso Signorini non molla comunque la presa: “Perché tu dici nel vocale a Enzo Paolo, ‘tesoro’ e ‘amore’?”. Ma Enzo Paolo non demorde: “Non siamo stati mai nemmeno a prendere un caffè insieme”.

Delia Duran pronta a entrare in Casa

Una soap opera che sembra non avere fine, quella tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. In particolare, è la moglie dell’attore emiliano a dover entrare a far parte dei concorrenti, motivo per il quale è in quarantena da qualche giorno. Il collegamento in studio è stato illuminante: la Duran ha provato a lasciare suo marito in diretta, generando lo sconforto di lui che ha provato in tutti i modi a calmarla.

Il suo ingresso è atteso per la metà di gennaio, ma Soleil Sorge non ha mostrato il benché minimo timore. Tra le due, potrebbe esserci scontro ma – come il Grande Fratello insegna – potrebbe anche nascere una bella amicizia.