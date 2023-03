“GF Vip”, gravi accuse a un concorrente: “Ha bestemmiato due volte”

Fonte: IPA Accuse di bestemmia al "GF Vip": l'attacco di un ex concorrente

Attilio Romita è un fiume in piena e non risparmia critiche ai concorrenti con cui, nella Casa del Grande Fratello Vip 7, non ha avuto un buon rapporto. Come Edoardo Donnamaria, verso il quale indirizza forti accuse in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, come quella di aver pronunciato bestemmie per ben due volte, ma di non esser mai stato ripreso dagli autori del programma. Le parole del giornalista riportano a vecchie scorie del passato, comprese le accuse di classismo che il giovane volto di Forum gli aveva rivolto a Cinecittà.

Attilio Romita, durissima accusa a Edoardo Donnamaria: “Ha bestemmiato”

Il percorso di Attilio Romita al Grande Fratello Vip 7 è stato piuttosto movimentato, soprattutto nella sua fase finale. Se nella prima parte di reality non ha mai dato adito a discussioni o polemiche, è soprattutto nella seconda parte che è spesso finito al centro della bufera. Non solo per l’avvicinamento “pericoloso” a Sarah Altobello, che ha rischiato di compromettere il suo rapporto con la compagna Mimmo Fusco, ma anche per gli scontri con Edoardo Donnamaria.

E, proprio al giovane protagonista del reality, indirizza ora gravissime accuse, in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv. A suo dire, infatti, il volto di Forum avrebbe bestemmiato all’interno della Casa ma non sarebbe mai stato ripreso dalla produzione. Paragonando le sue discutibili frasi pronunciate nel programma alle presunte espressioni blasfeme di Donnamaria, il giornalista lo attacca senza mezzi termini: “Le infelici frasi da camerata che ho detto nella Casa hanno ferito molto Mimma. A me non sono state perdonate, c’è chi ha bestemmiato due volte come Donnamaria e sta ancora in Casa“.

Ma non solo. Attilio Romita lo critica anche per averlo accusato di classismo, mentre le frasi riferite al suo rapporto intimo con Antonella Fiordelisi non sarebbero mai state condannate: “Ha detto delle frasi come: ‘Io sono andato a letto con delle ragazze che non presenterei mai ai miei genitori’. A me hanno detto di essere classista, a lui niente. Ha detto frasi che Antonella gli diceva nei loro momenti privati. A lui è stato perdonato tutto“.

Attilio Romita: il “GF Vip 7” e il ritrovato rapporto con la compagna Mimma

L’astio di Attilio Romita verso Edoardo Donnamaria, dunque, è frutto di un insieme episodi: dalle accuse di classismo a determinati comportamenti del giovane ragazzo passati inosservati o (a suo dire), addirittura perdonati, sino all’accusa di fare “branco” al fianco di Edoardo Tavassi. Ora però che la sua avventura al Grande Fratello Vip 7 è finita, l’ex mezzobusto del Tg1 sta lentamente riprendendo in mano la sua vita. A cominciare dalla relazione con la sua Mimma Fusco, che ha seriamente rischiato di naufragare.

Come rivelato nel corso dell’intervista, è riuscito a farsi perdonare e la coppia starebbe addirittura pensando al matrimonio: “Ho riconquistato la fiducia della mia compagna, probabilmente entro la fine dell’anno ci sposeremo. La condizione è di non vedere la Altobello neanche in tv. Devo escludere tassativamente ogni contatto con lei. Io ho trovato Mimma distrutta, è stata massacrata, ferita. Una donna a pezzi. Sto ricostruendo il nostro rapporto. So che lei ha tutta la voglia di credermi, perché veramente non è successo nulla con Sarah”.