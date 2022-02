GF Vip, la furia di Katia Ricciarelli e tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

Manca davvero poco al momento in cui le luci della Casa del Grande Fratello Vip dovranno essere spente, e nel frattempo in ogni puntata continuano a nascere e crescere dinamiche tra i concorrenti rimasti in gioco. Nell’ultima puntata andata in onda abbiamo potuto assistere all’ormai solito triangolo formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, ma non solo: per Katia Ricciarelli non è stata affatto una bella serata, e la sua reazione lo ha dimostrato; nel frattempo, Manuel Bortuzzo non era presente in studio a sostenere la sua Lulù come sempre.

GF Vip, il motivo della furia di Katia Ricciarelli

Per Katia Ricciarelli non è stata affatto una bellissima serata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Saranno la stanchezza, la lunga permanenza all’interno delle quattro mura? Probabile, ma la cantante ha dimostrato più volte di non accettare positivamente i giudizi negativi degli altri, e questa volta dovrà fare i conti con una nomination che le peserà sicuramente molto. Ma cosa ha fatto infuriare realmente Katia Ricciarelli?

Gli animi si erano già scaldati attraverso una discussione tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, con l’intervento (successivo) di Miriana Trevisan. Il rapporto tra la soprano e l’ex Miss Italia è sempre più vacillante da tempo, dopo aver “giocato” sempre l’una accanto all’altra in tutti i mesi precedenti. Manila, però, non riesce più a fare finta di niente e ha dichiarato di sentirsi minimizzata dalla Ricciarelli, la quale utilizza spesso delle parole o delle frasi che a lei non piacciono. Katia, dal canto suo, è convinta di non sbagliare nulla e che, anzi, sia stata proprio Manila ad allontanarsi da lei senza motivo.

Alla fine della puntata, la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Katia Ricciarelli, dopo settimane di immunità, è finita in nomination; poco dopo ha dichiarato di voler uscire dalla casa.

GF Vip: Alex Belli abbandona

Per Alex Belli finisce l’avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip da “concorrente in più”. Dopo la sua eliminazione, infatti, era rientrato per poter continuare la sua storia con Delia Duran e Soleil Sorge, ma adesso è giunto il momento di abbandonare per sempre (forse) la Casa del GF Vip.

A sua moglie Delia Duran, che già di diritto è in finale, è stato chiesto se volesse continuare la sua avventura all’interno della Casa o se volesse seguire il marito fuori. Delia, a questo punto, ha scelto di proseguire la permanenza, senza togliersi la possibilità di arrivare fino alla fine e vincere il programma.

GF Vip, perché Manuel Bortuzzo non era presente in studio

Durante la puntata andata in onda del Grande Fratello Vip, un’assenza in studio ha attirato l’attenzione, quella di Manuel Bortuzzo. Il ragazzo, infatti, non era presente come al solito nel parterre degli eliminati pronto per sostenere la sua Lulù, e i suoi fan hanno iniziato a preoccuparsi e a domandarsi quale fosse il motivo. Lo stesso Bortuzzo è arrivato a chiarire la situazione, rivelando di essere risultato positivo al Covid e, per questo, impossibilitato a presentarsi in studio. Poi, però, ha tranquillizzato tutti i suoi fan: “Sto bene, ma per un po’ sarò assente, purtroppo”.