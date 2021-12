GF Vip, il dolore di Miriana Trevisan: è morto suo zio

GF Vip 6: il cast ufficiale

Miriana Trevisan si è lasciata andare a lacrime amare, dopo aver ricevuto la bruttissima notizia della morte di suo zio, una persona alla quale era profondamente legata. Protagonista di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la showgirl sta vivendo questo improvviso lutto nel calore dei suoi coinquilini, che le si sono subito stretti attorno.

Miriana Trevisan, la morte dello zio

Solo pochi giorni fa era stato Alessandro Basciano, una delle ultime new entry del GF Vip, a piangere la scomparsa di una figura molto importante nella sua vita, quella di suo nonno. Ora la produzione si è trovata a dover dare un’altra terribile notizia, questa volta a Miriana Trevisan. La showgirl ha così scoperto che suo zio se n’è andato, e non ha potuto trattenere il suo dolore. In giardino, circondata da alcune delle persone con cui nella Casa ha legato di più, ha potuto lasciarsi andare alla sofferenza piangendo tutte le sue lacrime per questa scomparsa dolorosa.

Tutti, infatti, hanno momentaneamente messo da parte risate e litigi (che al GF Vip non mancano mai) per consolare Miriana. L’atmosfera si è improvvisamente fatta carica di silenzi e abbracci particolarmente sentiti, che hanno donato un po’ di calore alla Trevisan in questo momento per lei così difficile. La prima è stata Katia Ricciarelli, che in passato ha avuto qualche incomprensione con la showgirl. Nel tenerla stretta a lei, le ha detto parole splendide: “Eri la sua preferita, ora sei la preferita del pubblico. Pensa solo alle cose belle che hai avuto con lui”.

Poi, per cercare di rasserenarla, la cantante ha voluto farle riflettere sulla possibilità che ci sia qualcosa oltre la vita, e che suo zio ora la stia guardando. Una tesi sposata da Valeria Marini, che si è affrettata a replicare: “Le persone che amiamo diventano i nostri angeli custodi”. Anche gli altri concorrenti si sono stretti attorno a Miriana, nel tentativo di consolarla e farle sentire la loro vicinanza.

Il dolore di Miriana Trevisan

Manila Nazzaro è stata davvero molto delicata, nell’avvicinarsi alla Trevisan in questi istanti di dolore: “So che ti pesa non poter essere lì con la tua famiglia” – ha ammesso, contrita – “ma pensa che tua zia ha smesso di veder soffrire tuo zio”. Parole che hanno centrato nel segno, visto che Miriana ha subito risposto: “Sono tranquilla, so che ora lui sta bene. Ma mi pesa non poter dare un abbraccio a mia zia, che per me è come una seconda mamma”.

Almeno per il momento, la showgirl non ha chiesto di poter lasciare il GF Vip e tornare a casa. La produzione le ha dato tuttavia la possibilità di parlare con i suoi cari, come annunciato sul profilo Instagram ufficiale: “Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la sua famiglia per una importante comunicazione che la riguarda”.

Questi sono stati giorni per lei molto intensi. Dopo la traballante relazione che aveva instaurato all’inizio del reality show con Nicola Pisu, finalmente pareva aver trovato il sereno accanto ad un nuovo concorrente, Biagio D’Anelli. I due si erano avvicinati moltissimo, tanto da sembrare pronti ad approfondire seriamente il loro flirt. Tuttavia, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip l’uomo è stato eliminato, e per Miriana è stato un brutto colpo. Ora, la notizia della scomparsa di suo zio l’ha gettata nel dolore, ma siamo sicuri che saprà risollevarsi più forte di prima.