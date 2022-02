GF Vip, Alex Belli rientra nella Casa: tre cose che (forse) vi siete persi

GF Vip 6: il cast ufficiale

A solo un mese dall’attesissima finale del Grande Fratello Vip 6, il concorrente più discusso e forse più controverso di questa edizione è tornato nella Casa più spiata d’Italia: Alex Belli. Una puntata di fuoco, con il suo primo confronto con Delia Duran e Solei Sorge, ma non solo. Vediamo le tre cose che, forse, vi siete persi della puntata del 14 febbraio.

GF Vip, Alex Belli torna nella casa

Alex Belli è rientrato nella Casa durante la puntata del 14 febbraio 2022 del GF Vip e le reazioni dei suoi coinquilini sono state discordanti. Di certo Delia Duran, moglie, quasi ex a detta di lei, dell’attore, non l’ha presa molto bene. “Sono scioccata, non me lo aspettavo” ha affermato la modella, mentre molto più entusiasta è apparsa Soleil.

“Tu sei coerente e ti ringrazierò a vita. Tutto quello che abbiamo vissuto in questi tre mesi è stato meraviglioso” ha detto l’attore, vincendo subito la diffidenza iniziale dell’influencer, che si è lasciata andare a baci e abbracci scoprendo del suo ritorno nella casa.

Nathaly Caldonazzo: il confronto con l’ex Andrea Ippoliti

L’ex compagno di Nathaly Caldonazzo, Andrea Ippoliti, è entrato nella casa del GF Vip per un confronto con l’attrice, dopo le sue forti dichiarazioni sulla fine della loro storia d’amore.

“La delusione più grande della mia vita” aveva detto la Caldonazzo ai suoi coinquilini. “È stata una storia in cui credevo tantissimo, ho rinunciato al 90% di me stessa e mi sono ritrovata in una realtà scioccante”. La coppia si era lasciata dopo il tradimento di lui con una tentatrice durante il programma Temptation Island.

“Sai perfettamente che essere qui mi costa molto” ha esordito Ippoliti, “Ma sono dovuto intervenire per queste offese nei miei confronti, le trovo di basso livello. Ti ho chiesto scusa pubblicamente. Non ho parole per quello che ho fatto, mi hai definito con degli aggettivi molto forti, sentirsi definire così davanti ai propri figli. Ti ho amato tanto”.

Ma l’attrice non ci sta, e lo definisce solo un pagliaccio, in cerca di visibilità, chiudendo così qualsiasi forma di dialogo con lui.

Una coppia molto amata rientra nella casa per San Valentino

Non solo discussioni e delusioni d’amore, per la sera di San Valentino. Alfonso Signorini si è giocato la carta della coppia più bella e innamorata nata tra le mura della casa del GF Vip, quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due si sono conosciuti e innamorati durante la quarta edizione del programma, e il conduttore li ha voluti riportare sul luogo del loro primo bacio. Clizia e Paolo diventeranno presto genitori di Gabriele, il loro primo figlio, e hanno replicato quel primo bacio nel giardino della Casa, con un invito a tutti i nuovi concorrenti: “Non siamo qui per darvi delle lezioni, ma per trasmettervi un messaggio, la vita vi stupisce quando meno ve lo aspettate, credete nei vostri sogni” ha detto l’attrice.

“Non date conto alle critiche, perché quelle ci saranno sempre. Godetevi ciò che state vivendo e viva l’amore” ha concluso il suo futuro marito. Infatti i due pensano di sposarsi subito dopo la nascita del bimbo, prevista per i prossimi giorni.