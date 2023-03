“GF Vip 7”: la reazione di Donnamaria all’uscita di Antonella

Fonte: IPA Antonella Fiordelisi, le prime parole di Edoardo Donnamaria dopo l'espulsione

La si può amare o la si può odiare ma una cosa è certa: Antonella Fiordelisi è stata la concorrente del Grande Fratello Vip 7 che ha regalato più soddisfazioni durante questa edizione del reality.

Bastian contraria in ogni occasione, l’influencer salernitana fin dai primissimi giorni di “reclusione” si è distinta per poi diventare la protagonista di una sorta di “reality-soap opera” per la sua travagliatissima love story con Edoardo Donnamaria.

Ed è proprio per questi motivi che molti sono rimasti stupiti che, a due settimane dalla finale, la concorrente (che sulla carta sembrava addirittura in odore di vittoria) nell’ultima puntata sia stata eliminata per volere del pubblico sovrano.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi la reazione di Edoardo Donnamaria

L’eliminazione di Antonella Fiordelisi dal Grande Fratello Vip 7 a due settimane dal gran finale ha destato grande scalpore. La vippona, infatti, per molti era tra le possibili vincitrici di questa edizione del reality.

Una più che plausibile spiegazione di questa uscita a sorpresa è stata data durante la puntata di lunedì scorso dallo stesso Signorini. Il conduttore ha rivelato alla (ex) concorrente che in realtà è stata proprio la madre a chiedere a gran voce ai fan di farla uscire dalla Casa.

Nei giorni scorsi, infatti, la signora Milva ha scritto una sorta di lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi dove, tra le altre cose, si è detta molto preoccupata per la salute psicologica della figlia e ha chiesto al fandom di non votarla.

Tale messaggio è apparso proprio sul profilo Instagram di Antonella (gestito dalla famiglia durante la sua permanenza nella Casa) che vanta un milione e trecentomila follower.

Il primo a commentare via social l’uscita di Antonella è stato ovviamente Edoardo. Il fidanzato della Fiordelisi ha difatti confermato il “vero” motivo dell’eliminazione della ragazza. “Sia Chiara una cosa” ha scritto Edoardo sui social “Antonella è uscita per volere del suo fandom, il principale motivo è stato il suo malessere emotivo” e ha aggiunto, rivolgendosi direttamente a lei, “Per me sei tu la vincitrice”.

Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: il primo incontro fuori dalla Casa

Da quello che è ufficialmente trapelato, sembra che solo l’8% dei tele-votanti del Grande Fratello Vip voleva che Antonella rimanesse nella Casa. Una percentuale molto bassa ma che potrebbe dipendere davvero dall’appello della mamma.

Facendo un giro sul web, infatti, sembra che tantissimi gruppi di fan della Fiordelisi abbiamo accolto tale appello e chiesto a gran voce di votare Milena Miconi al posto della loro beniamina, cosa che non ha fatto affatto piacere ad Antonella.

Nonostante la vippona abbia compreso le motivazione della madre preoccupata, non appena entrata in studio tra gli applausi del pubblico (compreso quello di Orietta con cui aveva avuto un duro scontro poco prima), ha affermato: “Ho capito un a cosa: non devo più lasciare il mio profilo Instagram ai miei genitori. Mai più il mio profilo Instagram alla mamma”.

Ovviamente, la prima persona che Antonella ha chiesto di vedere dopo l’uscita è stata Edoardo. L’ex concorrente non è potuto però essere essere presente in studio per via della squalifica, ma a quanto pare ha immediatamente raggiunto la fidanzata a Cinecittà.

Poco dopo la fine della puntata, i due hanno immediatamente condiviso con i fan una serie di stories su Instagram in cui si sono immortalati insieme in macchina mentre cantavano sulla canzone di Jovanotti Il più grande spettacolo dopo il Big Bang.

Antonella, inoltre, ha anche condiviso sui una lettera dei fan in cui questi sottolineavano il motivo per il quale non l’hanno voluta portare in finale del Grande Fratello Vip, ossia “un grande affetto e senso di protezione” che li ha spronati a evitarle “due settimane di ulteriore sofferenza”.