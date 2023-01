“GF Vip 7” nuovi episodi di bullismo all’interno della casa? La lezione mai imparata

Fonte: IPA Wilma Goich accusata di bullismo al Grande Fratello Vip

Una cosa è certa: al Grande Fratelli Vip non ci si annoia mai. Tra love story che nascono, sembrano essere finite e poi ricominciano e liti tra i concorrenti, questa edizione del reality sta dando tante soddisfazioni ma anche una buona dose di cattivi esempi.

Proprio in queste ore, infatti, è scoppiata una nuova lite che ha visto come protagoniste Wilma Goich e Dana Saber che non è propriamente tra gli inquilini più amati all’interno della Casa

Torna il bullismo al Gf Vip 7, qualcuno non ha imparato la lezione

Questa settima edizione del Grande Fratello Vip non è di certo iniziata nella maniera più tranquilla in quanto, proprio all’inizio del programma, i vipponi sono stati accusati di bullismo nei confronti di Marco Bellavia poi autoesclusosi da gioco.

A quanto pare però i concorrenti (nonostante le esclusioni di alcuni vipponi proprio per bullismo) non hanno ancora imparato la lezione e continuano a usare termini poco consoni e offensivi.

In particolare, in queste ore è scoppiata una lite tra Wilma Goich e Dana Saber. Tutto è iniziato quando Dana ha deciso di dormire nel letto di Andrea Dal Moro scatenando l’ira funesta della cantante, anche perché l’attrice e modella italo-marocchina era decisamente poco vestita.

Dopo il rimprovero di Wilma, Dana (che è diventata, a onor del vero, il nuovo capo espiatorio della Casa anche in virtù di atteggiamenti poco simpatici) ha avuto una crisi durante la quale si è sfogata tra le lacrime in confessionale accusando di razzismo i suoi compagni.

La crisi di Dana è stata talmente forte da portare la concorrente a voler uscire dalla casa. Fortunatamente, a fermarla ci ha pensato Antonella Fiordelisi che alla fine è riuscita a calmarla.

Ma quali sono state le parole che hanno offeso Dana? Secondo chi ha seguito la diretta Wilma Goich avrebbe dato alla ragazza della zingara per offenderla, cosa che ha scosso molto soprattutto Attilio Romita che le ha chiesto di moderare i termini.

Fonte: IPA

Wilma Goich gelosa di Dana Saber: l’indignazione del web

Che Wilma Goich abbia un rapporto speciale con Daniele Dal Moro è ormai cosa nota ed è anche comprensibile che possa darle fastidio che qualcuna si infili nel suo letto ma, di certo, se è vero (come sostengono gli attenti spettatori del Grande Fratello sul web) che ha dato della zingara a Dana la cosa non può essere giustificata in alcun modo.

D’altronde Wilma è una delle veterane di questa edizione del Gf Vip ed è quindi stata tra le testimoni oculari di quello che è successo a Marco Bellavia e di quanto le parole possano ferire, anche se sembra che non abbia imparato la lezione.

Che abbia detto o meno “quella parola”, Wilma ha comunque avuto un atteggiamento ostile nei confronti di una donna in palese difficoltà e che da giorni viene attaccata (al netto dei suoi atteggiamenti non troppo amichevoli) da molti concorrenti.

Di certo, se l’epiteto razzista è uscito dalla bocca di Wilma lo sapremo nella puntata di lunedì prossimo del reality dove sicuramente, in caso, verranno presi i giusti provvedimenti.