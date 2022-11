“GF Vip 7”, Wilma Goich fa discutere: la passione per Daniele Dal Moro e i suoi fidanzati più giovani di 30 anni

Tra i personaggi che più stanno facendo parlare di sé durante questa edizione del Grande Fratello Vip 7 c’è, senza ombra di dubbio, Wilma Goich. Non solo gli atteggiamenti della cantante, che spesso non sono andati giù al pubblico come quelli nei confronti di Micol Incorvaia, ma anche la sua passione per Daniele Dal Moro, vengono analizzati con attenzione dagli utenti social. E la Casa del GF Vip è anche il luogo in cui è più facile raccontare di sé, sbottonarsi, perché quelle telecamere sempre accese con il tempo si dimenticano. Ed è proprio in una delle tante chiacchierate tra coinquilini che Wilma Goich ha rivelato di aver avuto fidanzati più giovani anche di 30 anni.

Wilma Goich al GF Vip fa discutere: la passione per Daniele Dal Moro

L’amore – in tutte le sue tante sfaccettature – non ha età e vedere Wilma Goich nella Casa del Grande Fratello Vip ce lo mostra chiaramente. La cantante, infatti, non nasconde la sua passione per il coinquilino Daniele Dal Moro. Sentimenti che lei ha rivelato e che hanno fatto discutere.

Le clip dell’ultima settimana nella Casa l’hanno sentita raccontare di come ciò che prova la faccia stare bene: “Sono vent’anni che sono da sola, mi sono riscoperta viva. Ho ritrovato la voglia di amare. Ho riscoperto sentimenti che erano assopiti”, aveva spiegato.

Poi, sul loro rapporto, e su un bacio che si sono scambiati in confessionale, è tornato Alfonso Signorini in puntata. Lei ha voluto commentare spiegando come si pone di fronte a tutta questa situazione: “Non pretendo una storia d’amore, ho detto che questo sentimento mi ha fatta rinascere. Il bacio? Ci hanno costretto”.

Wilma Goich appare molto consapevole, proprio come Daniele Dal Moro, nel vivere questo rapporto speciale: “Come ottimi amici”, ha detto lui in una delle ultime chiacchierate insieme. Ma senza dubbio il loro legame sta facendo discutere, sui social infatti abbondano i video che parlano di loro due.

Wilma Goich, i suoi fidanzati più giovani di 30 anni

E a quanto pare Wilma Goich nel passato ha avuto relazioni con uomini più giovani. In una chiacchierata con Nikita la cantante ha spiegato che non c’è nulla di fisico in ciò che prova: “Non è che penso a Daniele a livello fisico – ha detto -. Io ho dei principi morali. Sono una donna di una certa età e con un cervello che funziona”.

Quello sbocciato nella casa, dunque, è un sentimento speciale che è libera di vivere come più si sente nel rispetto di se stessa e di Daniele Dal Moro: tra i due ci sono diversi anni di differenza, infatti lei ha 77 anni e lui 32. E quando la coinquilina ha fatto notare a Wilma che in passato ha avuto storie d’amore con uomini più giovani, anche di 30 anni, lei ha affermato: “Sono stata con ragazzi di 20 e 30 anni meno e ci sono stata molto tempo tra lascia e prendi – ha detto – . Sono sempre stati lasciati da me. Dicevo loro ‘ma che cavolo vi racconto’”. La cantante ha spiegato che con uno di questi la storia è andata avanti per anni e che lo ha lasciato tantissime volte.

Relazioni che sono finite e che sono relegate al passato. Ora Wilma Goich è tornata a sorridere, forte di un sentimento che l’ha fatta sentire nuovamente viva. E in fondo questo è quello che conta: che i due concorrenti vivano questo legame con consapevolezza, nel rispetto reciproco e nella forma che più sentono congeniale.