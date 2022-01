GF Vip, Soleil Sorge e la caduta delle maschere: cosa non torna

GF Vip 6: il cast ufficiale

La sesta edizione del GF Vip 6 ha visto come grande protagonista una concorrente in particolare: Soleil Sorge. Giovane, bella, pungente, capace di coinvolgere il pubblico e di rompere gli equilibri della Casa. In poche parole, ha portato quel pepe che, come di consueto, non può mancare in un reality show, che ha bisogno di un appoggio solido per offrire dinamiche sempre diverse, incuriosendo gli spettatori. Tuttavia, per la Sorge è il tempo della caduta delle maschere: il suo comportamento non convince più.

GF Vip 6, Soleil Sorge al centro delle accuse

Soleil – “Sole” – ha perso terreno. La notizia della sua partecipazione al GF Vip ci aveva convinte a puntare su di lei, soprattutto per lo scompiglio che avrebbe potuto offrire. E così è stato: del resto, ci siamo forse dimenticati del triangolo con Alex Belli e Delia Duran? Gli spunti di riflessione sono stati tanti, come “l’amicizia” tra uomo e donna, e ancora la possibilità di avere più di un amore nella propria vita.

Tematiche che, sì, sono attuali, ma che non hanno convinto pienamente e che forse sono state trattate con un po’ di superficialità. Se fino a poco tempo fa Soleil era amatissima, adesso è arrivato per lei il tempo della caduta delle maschere: come a teatro, è giunto il momento per la Sorge di fare i conti con alcuni fatti che hanno notato gli utenti sui social.

Il web, lo sappiamo, non dimentica, e alcuni fatti non sono passati inosservati. C’è chi l’accusa di aver recitato una parte, di essersi costruita addosso un personaggio, di essere finta. Riprendendo la metafora del teatro – dove tutto è finto, ma niente è falso – gli utenti hanno ricostruito la vera identità di Soleil Sorge.

Chi è davvero Soleil Sorge: cosa non torna del suo gioco al GF Vip

Ricordiamo tutti che la Sorge ha più volte sostenuto di portare rispetto verso le persone adulte, gli anziani. A smascherare questa affermazione ci hanno pensato gli utenti di Twitter: in un video di Pechino Express, Soleil non ha usato toni leggeri con la madre, Wendy. “Adesso, per favore, stai zitta e prova a risolvere, anziché lamentarti”, arrivando anche a darle dell’imbecille.

Un altro aspetto su cui si sono concentrati gli utenti di Twitter è la tonalità della voce di Soleil Sorge. Pare infatti che l’influencer riesca a modularla in modo tale da sembrare molto più gentile e dolce durante la diretta del GF Vip. Un comportamento che non è affatto passato inosservato e che ha minato la sua credibilità agli occhi degli spettatori più affezionati.

Che Soleil stia giocando, in parte, è probabilmente vero: del resto, il Grande Fratello Vip lo è, un gioco, dove l’obiettivo è arrivare in finale, magari vincere, o anche conquistarsi il favore del pubblico. Soleil ci era riuscita, ma il suo gioco, sul lungo termine, le si sta ritorcendo contro. C’è grande attesa, poi, per l’entrata ufficiale di Delia Duran nella Casa. Le dinamiche saranno “sconvolte”, altri equilibri si spezzeranno, in quella che è l’edizione più lunga del GF Vip, voluta fortemente da Alfonso Signorini.