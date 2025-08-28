Gabbani, Vanoni, la musica, lo speciale prima dell’inizio di X Factor 2025: dove vederlo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Sky Francesco Gabbani e Ornella Vanoni nello speciale "Gabbani, Vanoni, la musica"

Manca davvero poco al ritorno di X Factor, lo show musicale firmato Sky che da anni rappresenta un punto di riferimento per gli amanti della musica e della scoperta di nuovi talenti. Giovedì 11 settembre si accendono i riflettori sulla nuova stagione.

Al timone torna Giorgia, ormai perfettamente calata nei panni di conduttrice, mentre al tavolo dei giudici ritroveremo Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. Accanto a loro, pronto a vivere la sua prima volta in questo ruolo, ci sarà Francesco Gabbani.

Proprio a lui è dedicato Gabbani, Vanoni, la musica, lo speciale in onda il 28 agosto che regala ai fan un ritratto utile a scoprire il lato più autentico del cantautore toscano in compagnia di una voce che ha fatto la storia della musica italiana: Ornella Vanoni.

“Gabbani, Vanoni, la musica”, lo speciale tra aneddoti e amicizia

Prima di aprire le porte della nuova stagione di X Factor, Sky sceglie di dedicare un momento per conoscere meglio Francesco Gabbani, cantante e new entry del tavolo dei giudici più amato d’Italia.

E, per farlo, lascia spazio allo speciale Gabbani, Vanoni, la musica: un viaggio nelle tappe fondamentali della carriera e della vita personale di Francesco Gabbani che ripercorre il percorso dell’artista fin dagli esordi a Carrara, tra il negozio di strumenti musicali dei genitori e le prime esperienze da musicista. Un racconto che passa anche attraverso le tante serate passate a suonare in piccoli locali per poi arrivare a calcare i grandi palcoscenici.

Ufficio stampa Sky

Non mancano, poi, gli episodi curiosi: da giovanissimo, Gabbani è stato tecnico di palco per Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, prima di conquistare il grande pubblico con successi come Amen, Occidentali’s Karma e Viceversa. Brani che lo hanno portato a vincere due volte consecutive al Festival di Sanremo, prima tra le Nuove Proposte e poi tra i Big: un primato unico nella storia della kermesse.

Il racconto televisivo non si limita però alla carriera musicale. C’è spazio anche per la dimensione più personale, con una tappa nella sua “giocheria”, il laboratorio creativo dove sperimenta strumenti, scrive nuove melodie, dipinge tele coloratissime e coltiva passioni che vanno oltre le note. Una dimensione privata che raramente il pubblico ha potuto scoprire.

Ad arricchire il programma, la presenza di Ornella Vanoni, che con Gabbani condivide una sincera amicizia e una collaborazione artistica culminata nella scrittura del brano Un sorriso dentro al pianto, uscito nel 2021.

Ufficio stampa Sky

I due artisti ripercorreranno insieme momenti di vita e di palco, offrendo al pubblico una prospettiva preziosa sulla bellezza della musica e sulla forza del talento. Un tuffo nel passato, ma anche uno sguardo al futuro: la Vanoni, con la sua esperienza, è infatti pronta a dare preziosi consigli al cantautore toscano in vista del suo debutto come giudice di X Factor.

“Gabbani, Vanoni, la musica”, dove e quando vederlo

L’appuntamento con Gabbani, Vanoni, la musica è previsto per stasera, giovedì 28 agosto, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW.

Una visione che offre ai fan del programma l’occasione perfetta per conoscere meglio il nuovo giudice di X Factor 2025 e scoprire un lato più personale e meno conosciuto della sua storia in vista del suo debutto accanto ai colleghi Paola Iezzi, Jake la Furia e Achille Lauro nella ricerca di nuovi talenti.