Francesca Chillemi in lacrime a “Oggi è un altro giorno”: “Mi ha insegnato ad amare”

Fonte: IPA "Oggi è un altro giorno", Francesca Chillemi si commuove in studio

A Oggi è un altro giorno Francesca Chillemi non regge all’emozione e si lascia andare alle lacrime in studio. L’attrice, nel corso dell’intervista ai microfoni di Serena Bortone, ha infatti ricordato la nonna e i preziosi insegnamenti da lei ricevuti, compresa la potenza dell’amore. “Mi ha insegnato ad amare” confessa, rivelando come questo insegnamento lo abbia tramandato anche all’amata figlia Rania.

Francesca Chillemi piange per la nonna: il ricordo a “Oggi è un altro giorno”

Bella, elegante, semplice e super talentuosa, Francesca Chillemi è uno dei volti più amati della fiction italiana. Tra Rai e Mediaset si è fatta strada nel mondo del piccolo schermo, recitando sul set di serie televisive di grande successo, dal debutto di Viola come il mare a Che Dio ci aiuti. Ma, oltre all’attività professionale, ha sempre manifestato immensa bontà d’animo e una sensibilità non indifferente. A dimostrarlo, ancora una volta, è lo speciale ricordo che ha voluto dedicare all’adorata nonna materna, scomparsa nell’agosto dello scorso anno.

“Ero venuta qua a parlare della mia nonna 2 anni fa”, confessa Francesca Chillemi, ospite oggi pomeriggio nello studio di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. La conduttrice le ha chiesto qual è l’insegnamento più importante che ha ricevuto dall’adorata nonna. L’attrice, lasciandosi andare alle lacrime, risponde: “Mi ha insegnato ad amare, lei ci ha amato tantissimo. Mi viene da piangere quando la penso, è un ricordo bello che ho di lei”.

L’insegnamento ricevuto è stato prezioso per la Chillemi, tanto da tramandarlo anche alla figlia Rania, nata dall’amore con l’imprenditore Stefano Rosso. Sfogandosi in un commosso pianto, confessa: “Secondo me l’amore si insegna con l’amore. Più ami una persona, più le insegni ad amare. I sentimenti dell’amore non si nascondono, secondo me è così che si ama”.

Francesca Chillemi: da “Che Dio ci aiuti” al gossip su Can Yaman

Nel corso dell’intervista Francesca Chillemi ha parlato anche di Che Dio ci aiuti, che tanta fama e popolarità le ha regalato in questi anni. Dal 2011 interpreta il ruolo di Azzurra nella fiction di successo di Rai1, giunta quest’anno alla sua settima edizione, l’ultima con Elena Sofia Ricci. E, proprio nella puntata di questa sera, è in programma una grossa novità: “Arriva Orietta Berti che interpreta se stessa, quindi questa puntata sarà molto divertente. Ho visto un po’ di scene ed è fantastica. Lei è una paziente di Pierpaolo, Emiliano nella serie è uno psicoterapeuta e lei è una sua paziente”.

Proprio Pierpaolo Spollon ha voluto dedicare a Francesca Chillemi un divertente video-messaggio, segno della stima e dell’affetto che l’attrice ha ricevuto negli anni e che tuttora non viene mai a mancare. Si è fatta strada nel mondo della televisione con talento, dedizione e gentilezza, finendo anche al centro di uno spinoso caso di cronaca rosa con protagonista Can Yaman. Tanto si è parlato del loro presunto flirt nell’ultimo anno, complice soprattutto la loro collaborazione sul set di Viola come il mare. Voci che però non hanno mai avuto un reale fondamento: la Chillemi è innamoratissima del suo Stefano Rosso e con lui sta costruendo una bellissima famiglia.