Forum non va in onda oggi mercoledì 8 gennaio, i motivi e la programmazione

La puntata di "Lo sportello di Forum" di oggi, 8 gennaio, non va in onda. I motivi legati al cambio di programmazione

La puntata de Lo Sportello di Forum di oggi, mercoledì 8 gennaio 2025, non andrà in onda. Il programma di Barbara Palombelli che ospita il tribunale televisivo più amato della tv si ferma per un giorno. Ecco cosa vedremo al suo posto.

“Forum” non va in onda mercoledì 8 gennaio

Cambio di programmazione per il primo pomeriggio di Rete 4. La rete ha deciso di non mandare in onda Lo sportello di Forum, la sessione pomeridiana del tribunale televisivo condotto da Barbara Palombelli, per lasciare spazio a uno speciale relativo alla notizia più apprezzata di questo mercoledì 8 gennaio: la liberazione di Cecilia Sala.

La giornalista, che era stata fermata il 19 dicembre dalle autorità iraniane e portata in carcere a Evin in una cella di isolamento, dopo aver passato diversi giorni sola e senza una reale motivazione a giustificare la sua detenzione, è stata finalmente liberata.

Di questo parla la puntata speciale de Il diario del giorno condotta da Sabrina Scampini a sostituzione del programma di Forum. Lo speciale proverà ad approfondire la vicenda in una lunga diretta partendo dall’arresto della giornalista anche insieme ad esperti di politica internazionale.

Negli ultimi giorni sono state moltissime le richieste di riserbo ai media proprio per evitare di aggravare una situazione già molto faticosa: uno sforzo al silenzio per procedere al meglio con le trattative necessarie a riportarla in Italia in tutta sicurezza.

Durante Il diario del giorno i telespettatori portando quindi capire meglio le dinamiche e le opinioni degli esperti, oltre a conoscere in diretta le notizie riguardo al suo arrivo in Italia che dovrebbe avvenire intorno alle 16 di questo pomeriggio.

Ad attenderla all’aeroporto, oltre al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Antonio Tajani, i suoi genitori, Elisabetta Vernoni e Renato Sala, pronti a riabbracciare Cecilia dopo giorni di grande apprensione.

Notizia in aggiornamento