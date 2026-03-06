Fiorello a La Pennicanza: “Succederà una cosa pazzesca”

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello a "La Pennicanza"

Si conclude la settimana de La Pennicanza con la puntata di venerdì 6 marzo. Fiorello e Fabrizio Biggio propongono come sempre una rilettura scoppiettante dei fatti del giorno. E intanto in studio arriva la chiamata di Maria Esposto, Rosa Ricci di Mare Fuori, e parte lo spoiler. Non manca anche una frecciata a Carlo Conti e al suo Sanremo top, una rivisitazione del Festival ma senza Festival.

Fiorello, la chiamata surreale del Presidente Mattarella

Fiorello parte dalla celebrazione della storia del giornalismo e i 150 anni del Corriere della Sera: “Il 18 aprile del ’93 Aldo Grasso scrisse: ‘Col karaoke prendi 30 e lode’. È stato il primo articolo che mi ha dedicato il Corriere! Ci saranno molti eventi e ad uno di questi parteciperà anche Mattarella, non ha pace!”.

Ecco che quindi arriva la surreale chiamata del Presidente della Repubblica: “Non vedo l’ora di incontrare Cazzullo e portargli i saluti di Sal Da Vinci! Per l’occasione mi sono confrontato anche col cantante Jason Derulo, siamo amici. L’ho invitato qui per aggiornare i miei profili social, io purtroppo non sono molto bravo. Ai tempi di Messenger ero fortissimo, ero “Spacchiuso 2001”!”.

Prosegue con un commento sulla vicenda Crosetto: “Ieri sera ho ricevuto il Ministro della Difesa e il Primo Ministro di Singapore, ma il traduttore si è ammalato: due ore e quaranta di segni e gesti. Io a quell’ora guardo la ghigliottina di Liorni, invece ho dovuto sentire le scuse di Crosetto. Sembrava uno scolaro impreparato che si giustifica con i professori. Non ci ho visto più: sono salito sulle spalle di un corazziere e gli ho dato una bella tirata d’orecchie”.

Fiorello, la videochiamata a sorpresa

Segue quindi una videochiamata con un’ospite a sorpresa: l’attrice Maria Esposito, Rosa Ricci nella serie Mare Fuori, che rivela: “Volete uno spoiler? Nell’ottavo episodio succederà una cosa pazzesca”.

Fiorello, frecciatina a Carlo Conti

Dopo il paragone tra gli ascolti de La Pennicanza e quelli di Sanremo, anche venerdì 6 marzo non manca la parentesi sanremese con un nuovo annuncio surreale di Carlo Conti: “Domani in prima serata su Rai1 ci sarà ‘Sanremo Top’ condotto da me e Nino Frassica. È un Sanremo senza Sanremo, scoppiettante: cantanti senza orchestra, senza ospiti, senza Laura Pausini. Ci sarà solo ritmo, ritmo, ritmo!”. E a proposito di Sanremo, Fiorello riceve la chiamata di Eddie Brock: “Mi sono tatuato il numero 30 sulla mano… ho vinto al Totocalcio! Per me era già un sogno stare lì e arrivare ultimo è ancora più un sogno”.

Fiorello chiude tornando su Roma e la possibile candidatura olimpica del 2040: “I soldi li prenderanno dalla Fontana di Trevi, dalle multe sulla Tangenziale e da quella cosa che per attraversare la strada devi pagare 50 centesimi che ho proposto. Non bastano?! Devono prenderli pure dalla mia macchina elettrica? Ma io voglio andare a Via del Corso gratis, voglio parcheggiare sulle strisce blu gratis!”. Gran finale in musica sulle note di ‘Notte prima degli esami’, dedicata per l’occasione… al sindaco Roberto Gualtieri.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza lunedì 9 marzo alle 13.45 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre.