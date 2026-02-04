Fiorello a La Pennicanza, i Big di Sanremo al Quirinale: “Ma chi ha invitato tutta questa gente?”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Biggio e Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio commentano la notizia del giorno nella puntata di mercoledì 4 febbraio a La Pennicanza, ossia l’annuncio di Carlo Conti sui Big di Sanremo dal Presidente Mattarella. Non poteva mancare la chiamata (finta) dal Quirinale: “Ma chi ha invitato tutta questa gente?”.

Fiorello e l’appello per la Sicilia

Non passa giorno che Fiorello non faccia il suo appello per aiutare la Sicilia. Così, anche la puntata del 4 febbraio si apre, come di consueto, con la cronaca siciliana: “Noi i riflettori non li spegniamo”. Fiorello cita la prima pagina del quotidiano La Sicilia: “Niscemi, 880 case nella zona rossa. 201 da demolire”. E commenta: “Pare che l’idea del sindaco di Taormina di dare le case sfitte a chi non ne ha più una sia stata presa in considerazione”.

Spazio poi alla politica: “Ieri la prima notizia al Tg1 era ‘Vannacci lascia la Lega’, capisci? Non c’è niente di più importante in Italia di Vannacci. Hai capito chi è Vannacci? È talmente di destra che a casa ha il busto suo! I sondaggi danno il suo nuovo partito al 2/3%… come una prima serata di Rai2. Salvini c’è rimasto male ma ognuno ha il Calenda suo”.

Fiorello riceve la chiamata dal Quirinale: la verità sui Big di Sanremo

Il momento clou arriva con il video-annuncio di Carlo Conti sui Big di Sanremo al Quirinale, mandato in onda da Fiorello.

Puntualissima la chiamata del Quirinale: “Buongiorno, sono Giuseppe Bernazzetti, un corazziere. Purtroppo il Presidente è un po’ adirato, dopo questa notizia è successo un disastro. Appena finito il video ha strappato tutti gli arazzi!”.

In sottofondo si sente il Presidente: “Ma chi ha invitato tutta questa gente?! Ma ti pare che questo si presenti con 40 cantanti qui al Quirinale?!”, mentre piatti e stoviglie vanno in frantumi.

Poi prende la linea il Presidente: “Mi sono appena sfogato… ma adesso ci mancava solo Conti che mi invade il Quirinale. Non bastavano i medagliati olimpici? E questi cosa mi portano? Microfoni sputacchiati, in ear monitor pieni di cerume, anelli e orologi? E poi Achille Lauro con le tutine e i capelli leccati da una mucca? Voglio la lista dei cantanti: dove sono Gianni Morandi, Rita Pavone, Nicola Di Bari, Orietta Berti? Io da ragazzino avevo il poster di Orietta Berti in costume! A me questa sembra una lista di pregiudicati… Luchè, Nayt… poi qui leggo solo lettere… ma questi cantano? 13 Pietro? Ma gli apostoli non erano dodici?! Questa me la paga Conti. Vengono venerdì 13? Ma questo è un film dell’orrore!”.

L’immancabile Fico interrompe il programma con le sue surreali chiamate: “Sono il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, oggi mi ha chiamato un certo Gennaro Sangiuliano, ma il Santo non era Gennaro? Ah, non è un Santo?”.

Parte poi un’altra telefonata: “Voi che siete della Rai, mi sapete dire a che ora va in onda il Paradiso delle Signore? Alle 16.15? Allora dobbiamo anticipare la riunione con i consiglieri alle 15”. E infine: “Ho sentito che Vannacci ha lasciato la Lega? E io a che fare qualcosa con la Lega? Posso essere indifferente o devo essere dispiaciuto di questo fatto?”.

Fiorello, il ricordo di Dario Fo

In chiusura, Fiorello ricorda Dario Fo, partendo da un articolo de Il Giornale sui 100 anni del Nobel: “Io fui chiamato proprio da Dario Fo per doppiare un suo personaggio in ‘Johan Padan a la descoverta de le Americhe’. Io… siciliano! Lui mi disse: ‘L’arte non ha confini’. Quando andammo a Venezia per presentarlo la sala era chiusa al pubblico, potevano entrare solo pochi giornalisti. Lui era arrabbiatissimo: mi prese e mi portò per le strade a cercare la gente, invitandola a entrare e riempire la sala”.

Il numero ufficiale de La Pennicanza: “Non mandate insulti”

Spazio agli ascoltatori con la novità degli ultimi giorni, il numero ufficiale de La Pennicanza a cui lo showman invita a scrivere: “Mandate un messaggio al 348 7300200, ma non insultateci!”

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza giovedì 5 febbraio alle 13.45 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre.