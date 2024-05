Cosa è successo nella seconda serata di Cannes 2024: il gesto di protesta

Fonte: Getty Images Festival di Cannes 2024, Naomi Campbell è la perfezione in trasparenza sul red carpet

Che il Festival di Cannes non sia solo un evento di puro intrattenimento è stato molto chiaro nella seconda serata, quella del 15 maggio, quando la Croisette non è stata solo il luogo per sfoggiare gli abiti più belli e scintillanti, ma anche quello per mandare messaggi importanti, come Judith Godrèche, che ha posato insieme alla sua troupe davanti agli obiettivi tappandosi la bocca con le mani.

Festival di Cannes 2024, cosa è successo nella seconda serata

Il gesto di Judith Godrèche

Mentre c’è grande attesa per Francis Ford Coppola – che punta alla terza Palma con Megalopolis, opera ambiziosa e pagata di tasca propria con 120 milioni di dollari – la Croisette ieri sera è diventata il palcoscenico per mandare un messaggio importante sul movimento del Metoo.

Lo ha fatto Judith Godrèche, l’attrice e regista che aveva accusato i cineasti Benoît Jacquot e Jacques Doillon di averla violentata quando lei era minorenne, e che ha realizzato il corto Moi Aussi, un film collettivo dove 1000 donne come lei raccontano la loro esperienza di sopravvissute. In apertura di Un Certain Regard, la regista e tutta la sua troupe hanno posato davanti ai fotografi sulla famosa scalinata del Palais des Festivals prima mano nella mano, poi posandole sulla bocca in gesto di protesta.

Fonte: IPA

Un momento carico di emozione per sensibilizzare sul Metoo – il movimento contro le molestie sessuali e la violenza sulle donne – con lo stesso gesto compiuto dai manifestanti e dalle vittime della violenza sessuale nel cortometraggio prima di ballare tutti insieme come simbolo di liberazione.

La scena è delle donne

Dopo la partenza emozionante della cerimonia di apertura, la seconda serata del Festival di Cannes ha visto protagonista l’universo femminile. I due film del concorso sono infatti storie di donne, Diamant Brut (Diamante grezzo) di Agathe Riedinger e Pigen Med Nalem (La ragazza con l’ago) di Magnus Von Horn.

Impossibile poi non parlare di Naomi Campbell e Anya Taylor-Joy, entrambe splendide nei loro abiti: l’attrice con un vestito elegantissimo e che le regalava un’aria eterea; la top model con un pezzo degli anni Novanta portato divinamente.

Meryl Streep e i cambiamenti delle donne nel cinema

Grande protagonista è stata ancora Meryl Streep, ospite del Rendez-Vous With, il format che coinvolge i principali ospiti del Festival, dove ha parlato della sua carriera e dei cambiamenti per le donne del cinema.

“Don’t give up, non arrendiamoci. I tempi – ha detto l’attrice – sono cambiati almeno in parte. Tom Cruise, credo sia lui, ha il salario più alto, ma tante donne ormai sono star e nell’industria del cinema le dirigenti donne stanno facendo la differenza, incidono sui progetti da realizzare, come produttrici oltre che registe”.

Anche se c’è ancora dell’amarezza: “La vera discriminazione è come io abbia dovuto attendere un film come Il diavolo veste Prada per sentire dire anche colleghi uomini “mi sono identificato nel tuo personaggio”. E chi si identifica invece nella ragazza de Il cacciatore? Nessuno. Anche io quando rivedo il film mi identifico nei personaggi maschili e per lungo tempo è sempre stato così”