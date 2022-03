Festa della Donna, i palinsesti di Rai e Mediaset

La Giornata Internazionale della Donna, che si festeggia ogni anno l’8 marzo, è stata istituita per ricordare tutte le conquiste politiche, sociali ed economiche delle donne nella storia, ma non solo. È l’occasione anche per tenere alta l’attenzione sulle discriminazioni, le violenze, i soprusi che siamo costrette a vivere ogni giorno.

In occasione della ricorrenza, anche Rai e Mediaset celebrano l’8 marzo con approfondimenti, film e documentari per riflettere sui passi avanti fatti e su quelli ancora da fare.

Il palinsesto Rai per la Festa della Donna

Per la Festa della Donna la Rai ha organizzato un palinsesto speciale: in primo piano, su Rai 1, c’è sicuramente la diretta prevista dal Quirinale alle 10.55 della celebrazione della Giornata Internazionale della Donna, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cura del Tg1 e in collaborazione con Rai Quirinale.

Le trasmissioni UnoMattina e La Vita in diretta riserveranno uno spazio di approfondimento alla Giornata dell’8 marzo. Sempre su Rai 1 anche nella giornata di sabato 9 marzo UnoMattina in Famiglia riserverà un segmento del programma alla celebrazione.

Su Rai 2 anche i programmi I Fatti Vostri e Detto Fatto dedicheranno uno spazio alla ricorrenza con ospiti e approfondimenti.

Rai 3 riserverà grande attenzione alla Festa Internazionale della Donna: lo show Passato e Presente si occuperà della figura di Maria Montessori con la professoressa Valeria Paola Babini, che insieme a Paolo Mieli parlerà della donna scienziato italiana più conosciuta e celebrata all’estero. A seguire, sempre su Rai 3, Il Tempo e la Storia sarà dedicato alla giornalista Margherita Sarfatti e dopo Geo ospiterà la scrittrice Chiara Gamberale. Sarà presentato il suo libro L’isola dell’abbandono, che narra la storia di una donna, dei suoi dolori e della maturazione della consapevolezza grazie alla maternità.

Alle 21.20 la programmazione prevede poi il film 7 minuti per la regia di Michele Placido con Ambra Angiolini, Michele Placido, Cristiana Capotondi, Fiorella Mannoia, Maria Nazionale e Violante Placido, ispirato ad una storia vera, che affronta il tema dei diritti dei lavoratori, in particolare delle lavoratrici. In seconda serata, sempre su Rai 3, Sex Story, un documentario prodotto con il prezioso materiale delle teche Rai, dalle quali scaturisce una fotografia composita e multicolore dei costumi sessuali dell’Italia nell’arco dei primi trentacinque anni di storia televisiva del Paese.

Festa della Donna, il palinsesto Mediaset

Anche Mediaset dedicherà parte del suo palinsesto alla Giornata Internazionale della Donna. Su LA5 andrà in onda la rassegna “Cinderellas”, con la quale illustra il mondo dei sentimenti e delle passioni femminili. Il primo titolo è Cinderella Story, in onda alle ore 21.15. A seguire, lo speciale dal titolo Click&Chic di Marta Perego, che celebra le Cinderellas contemporanee.

Interessante anche la programmazione di Focus, che parlerà di donne che hanno fatto e stanno facendo la storia, in ambiti che il luogo comune ancora vuole riservati ai maschi: astronautica, ingegneria aerospaziale, astronomia e astrofisica.

Il documentario di apertura della serata, alle 21.15, Donne delle stelle; Samantha Cristoforetti è la protagonista del film documentaristico Astrosamantha – La donna dei record nello spazio”, proposto a seguire. La serata si conclude con il documentario in prima visione assoluta Valentina Tereshkova – Il gabbiano e il falco, dedicato alla vita ed alla carriera della prima donna nello spazio.