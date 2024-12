Federica Pellegrini su Ballando con le Stelle: “Un miracolo arrivare al ring finale”

Federica Pellegrini ha commentato la finale di "Ballando con le Stelle": "Le cose non sono andate come avresti voluto"

Ballando con le Stelle è finito: un’edizione a dir poco esplosiva, che ha conquistato gli spettatori e il favore della critica. Un cast ben riuscito, un’edizione non priva di colpi di scena, che ha tenuto con il fiato sospeso per settimane, prima con la questione legata alla “cacciata” di Angelo Madonia, ex maestro di ballo di Federica Pellegrini, e poi con la fuga di Guillermo Mariotto in diretta. La Pellegrini, alla fine, si è classificata seconda: Ballando è stato vinto da Bianca Guaccero con Giovanni Pernice.

Federica Pellegrini, il “miracolo” della finale di Ballando con le Stelle

La diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle si è conclusa con la finale del 21 dicembre 2024. Adrenalinica, emozionante, piena d’amore e non priva di colpi di scena che hanno catalizzato l’attenzione degli spettatori e della stampa per settimane. Di certo un cast così azzeccato ha incuriosito tutti: questa edizione è stata vinta da una meravigliosa Bianca Guaccero, che ha ballato con colui che ormai è il suo “amore”, Giovanni Pernice.

Ma Federica Pellegrini, la Divina del nuoto, è stata Divina anche sulla pista da ballo. Nonostante tutto quello che le è successo, perché, dopo settimane di lavoro con Angelo Madonia, alla fine quest’ultimo è stato allontanato dal programma. A Il Giornale, dopo la fine dell’edizione di Ballando, ha detto: “Sono strafelice, col mio percorso è già stato un miracolo arrivare al ring finale. Ce l’abbiamo comunque fatta, ce la siamo comunque giocata fino in fondo; tecnicamente devo dire che Bianca Guaccero e Giovanni Pernice erano abbastanza imbattibili per quanto mi riguarda, quindi è giusto così”.

Il percorso di Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle

Sin da quando è stato annunciato il cast di Ballando con le Stelle, c’è stata grande curiosità in merito alla presenza della Divina Federica Pellegrini. Una grande donna, atleta eccellente, oro olimpico: la competizione ha sempre fatto parte della sua vita. Ma a Ballando ha trovato un terreno di gioco ben diverso da quello del nuoto. Soprattutto, è rimasta “vittima” di uno schema di gossip che, alla fine, non l’ha mai riguardata, nemmeno per un secondo. Senza considerare che ha cambiato ben tre maestri: Angelo Madonia, compagno di Sonia Bruganelli, poi Samuel Peron e infine Pasquale La Rocca.

“È stato un po’ difficile cambiare maestri perché ti porti dietro un po’ di strascico psicologico perché le cose non sono andate come avresti voluto, non è facile confrontarsi con una nuova metodologia di insegnamento. Però devo dire che sono molto fiera di me perché sono riuscita a fare un percorso fino alla fine anche con qualche intoppo di mezzo”. In ogni caso, però, è stata davvero una finalissima come non se ne vedevano da un po’: Angelo Madonia, a Domenica In, l’ha commentata dicendo di esserne rimasto, tuttavia, “deluso“. “Non essere considerato per il lavoro che ho fatto. Il mio comportamento ha spazzato via gli anni e il sacrificio che ho investito in Ballando con le Stelle“. E chissà se adesso ci sarà (finalmente) un chiarimento conclusivo tra la Pellegrini e l’ex maestro.