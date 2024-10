Fonte: IPA Fabio Fazio e Amadeus

Quella in partenza oggi 6 ottobre 2024 è la 22esima edizione di Che Tempo Che Fa, storico programma condotto da Fabio Fazio sul Nove. La seconda edizione in Discovery, dopo 20 anni in Rai, dove oggi il conduttore si sente molto più “libero”. Tra gli ospiti della prima puntata Claudio Bisio, in vista del suo esordio letterario, Damiano David, in anteprima con il primo singolo da solista, e il conduttore del momento, Amadeus, passato anche lui dalla Rai al Nove.

Fabio Fazio torna con Che Tempo Che Fa

Oggi 6 ottobre Fabio Fazio è pronto a tornare con una nuova stagione televisiva di Che Tempo Che Fa sul Nove, la seconda edizione condotta in Discovery dopo 20 anni in Rai. Il suo programma, nonostante lo spostamento, è rimasto un punto fermo per milioni di italiani, tanto che anche il conduttore, al Corriere, ha detto che “è andata oltre ogni più rosea previsione”. E ha ammesso di respirare “un’aria di ritrovata leggerezza di cui avevo bisogno”.

Rispetto alla Rai, certamente si sente più libero: “Certo che sì, in Rai mi sono toccate transumanze da una rete all’altra con infinite polemiche, ho vissuto momenti non facili. Ora finalmente posso pensare non a quello che c’è intorno, ma a fare al meglio il programma, una cosa che avevo dimenticato”. E ha aggiunto che, dopo aver trascorso in Rai 40 anni, ormai è nel suo DNA.

Gli ospiti della prima puntata di Che Tempo Che Fa: c’è anche Amadeus

La 22esima stagione di Che Tempo Che Fa è pronta a prendere il via con tanti ospiti: Damiano David, che ha pubblicato il primo singolo da solista, o ancora Claudio Bisio. E c’è anche lui, il conduttore del momento, su cui sono puntati tutti gli occhi ogni giorno per lo share sul Nove: stiamo parlando di Amadeus, che, come ha detto Fazio stesso all’intervista al Corriere, ha bisogno di tempo. Fazio e il conduttore si sentono, ma parlano dei figli. “Per il resto lo vedo tranquillo, l’ho sentito molto più triste per il derby perso dall’Inter”.

E riguardo alla “fatica” con cui si sta affermando sul Nove, per lo share, Fazio ha commentato con: “Ci vuole tempo, la tv è innanzitutto abitudine. Costruire l’abitudine su una rete che non ha mai avuto un game non è immediato, la tv non è trasferimento di pezzi da una parte all’altra, è la costruzione di un racconto. Dategli tempo, la tv non è per niente facile”. E, in effetti, è proprio così: sono le abitudini che muovono tutto. Rai1 è sempre stato un punto fermo per gli italiani, da sempre praticamente: solo il tempo può mostrare davvero tutte le carte.

Intanto, la nuova stagione di Che Tempo Che Fa inizia alle 19.30 e chiude verso mezzanotte e mezza, coprendo il pre-access, l’access, la prima, la seconda e la terza serata. Nella prima parte – Che Tempo Che Farà – si inizierà già con le interviste. Naturalmente, il programma si è evoluto con le esigenze attuali: è questa la vera innovazione. Tra i nuovi ingressi al tavolo, Diego Abatantuono e Max Giusti.