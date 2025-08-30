Anticipazioni Evviva, gli ospiti della puntata del 30 agosto su Rai1

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Gianni Morandi

Nuovo appuntamento con Gianni Morandi e il suo Evviva!, in onda questa sera, sabato 30 agosto, alle 21,25 su Rai 1. Il programma, che già nelle scorse settimane era tornato a conquistare il pubblico con la sua formula sempre più accattivante, torna a raccontare musica e ricordi con immagini d’archivio per celebrare la lunga storia della televisione italiana e i protagonisti che l’hanno resa un vero e proprio fenomeno culturale.

Evviva, le anticipazioni del 30 agosto

Il format, realizzato in collaborazione con Rai Fiction e Rai Teche, è diventato un’occasione per ricordare come si sia trasformato il nostro Paese nel corso di questi ultimi 70 anni. Gianni Morandi, volto amatissimo della tv e icona della musica, è diventato la guida ideale di questa narrazione che ogni sabato sera si rinnova per il piacere dei telespettatori, in queste settimane sempre più numerosi.

La puntata di questa sera sarà dedicata in parte al ricordo di grandi artisti che hanno segnato epoche differenti, dimostrando come la televisione sia stata intrattenimento, ma anche specchio dei cambiamenti sociali e culturali.

Tra i momenti più attesi c’è di certo il confronto con Massimo Ranieri, amico e “rivale” artistico di Morandi sin dagli anni Sessanta. I due ripercorreranno insieme le sfide, spesso amichevoli, che li hanno visti protagonisti in programmi simbolo come Scala Reale e Canzonissima. E rivederli sullo stesso palco, è la testimonianza di un legame che ha attraversato decenni di carriera e di storia della musica leggera italiana.

Gli omaggi ai grandi protagonisti

Non mancheranno i tributi a figure indimenticabili del nostro spettacolo. Sarà ricordata Monica Vitti, attrice in grado di passare dai drammi di Antonioni alle commedie popolari, fino alla televisione; non mancherà un ricordo di Raffaella Carrà, simbolo della tv italiana anche all’estero; e ci sarà spazio per Loretta Goggi, artista eclettica, amata per la sua versatilità e ancora oggi punto di riferimento per diverse generazioni.

La musica sarà naturalmente il filo conduttore. Tra tanti nomi, spiccano Lucio Dalla, compagno di avventure artistiche e amico fraterno di Morandi, ma anche Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Rita Pavone e Jovanotti, con cui l’artista di Monghidoro ha condiviso esperienze più recenti. Ognuno di loro rappresenta un tassello essenziale di una storia musicale che continua a rinnovarsi.

Accanto a lui, sul palco, troveremo Orietta Berti, voce inconfondibile della canzone italiana, che in questi ultimi anni ha dato una svolta importante alla sua carriera. A lei si affiancherà Giorgia Cardinaletti, giornalista Rai, che accompagnerà il conduttore nel racconto, aggiungendo uno sguardo giornalistico alle testimonianze personali.

Dove seguire la puntata

Evviva! va in onda sabato 30 agosto 2025 alle 21,25 su Rai 1. L’appuntamento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, dando così la possibilità di rivedere i momenti più intensi e di condividerli con nuove generazioni di spettatori. Il programma è tornato in replica per la seconda volta ma non smette di coinvolgere il pubblico. Per questo, si è deciso di proseguire con la programmazione che si concluderà sempre su Rai1 il 6 settembre. In queste settimane, Gianni Morandi ha inoltre annunciato di essersi preso una lunga pausa dai social, quindi la tv rimane l’unico mezzo per godere della sua simpatia.