Evviva! di Gianni Morandi, la scaletta e gli ospiti della serata evento su Rai 1

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Gianni Morandi torna con "Evviva!" su Rai1

Sabato 9 agosto Gianni Morandi torna in prima serata con Evviva!, un evento speciale per celebrare i 70 anni della Rai. Un viaggio nella storia della televisione italiana che ripercorre i grandi momenti e i protagonisti dell’intrattenimento per antonomasia.

Tra aneddoti, momenti di nostalgia, musica e ospiti d’eccezione, Morandi guida il pubblico in uno spettacolo che riporta in scena quella magia, con lo sguardo affettuoso di chi l’ha vissuta da vicino e vuole condividerla con chi, magari, l’ha solo sentita raccontare. Ecco cosa ci aspetta.

Evviva!, scaletta e ospiti della serata evento con Gianni Morandi

Questa sera, sabato 9 agosto, Gianni Morandi torna a farci compagnia in prima serata con Evviva!, l’evento speciale in replica che celebra i 70 anni della Rai attraverso un’immersione nelle tappe più iconiche della televisione italiana.

Il racconto si snoda lungo tutta la Penisola, da Nord a Sud, perché la Rai non è solo l’emittente che ha costruito il nostro immaginario collettivo, ma è anche la voce di chi l’ha seguita, amata e fatta propria nel tempo.

La serata è un omaggio al sabato sera all’italiana, quel momento magico in cui il varietà ha fatto sognare e divertire generazioni. Per decenni, il sabato sera è stato un rituale da vivere insieme, fatto di sigle che restavano in testa, scenografie imponenti, sketch indimenticabili e canzoni cantate a squarciagola da tutta la famiglia riunita sul divano.

La scaletta ripropone grandi classici come Musichiere, Studio Uno e Canzonissima fino a Fantastico, senza dimenticare le innovazioni di Carramba e i one-man show di artisti come Giorgio Panariello e Fiorello, facendo di Evviva! un contenitore di decenni di musica, spettacolo e intrattenimento.

Ansa

Morandi ci guida con il suo racconto personale: da giovane spettatore curioso a protagonista di questi momenti indimenticabili, passando anche attraverso pagine difficili della storia italiana come la bomba di Piazza Fontana o il rapimento di Aldo Moro, eventi che hanno inevitabilmente segnato anche il piccolo schermo.

Una serata ricca di aneddoti, immagini d’archivio e momenti unplugged con Gianni e la sua chitarra, che si alternano a incontri con ospiti d’eccezione come Leo Gassmann e Carlo Conti, per un appuntamento che unisce memoria, musica e nuove energie.

Dove e quando vedere “Evviva!”

L’appuntamento con Evviva! è per sabato 9 agosto, alle 20.35, su Rai 1. Una serata perfetta per chi vuole riscoprire il fascino del varietà italiano tra ricordi, musica dal vivo e ospiti speciali.

Questo evento è pensato per tutti: per chi ha vissuto il varietà fin dai suoi inizi, ritrovando volti e melodie che fanno parte della propria storia, ma anche per chi si avvicina oggi a questi format, incuriosito dal modo in cui la televisione ha raccontato e accompagnato la cultura popolare italiana negli ultimi settant’anni.

Che siate nostalgici o semplicemente appassionati di buona musica e racconti coinvolgenti, questa serata-evento con Gianni Morandi promette di essere un’esperienza da non perdere. Un invito a ritrovare, per una sera, il piacere di condividere un momento speciale davanti alla tv, come si faceva una volta.