Gianni Morandi annuncia una pausa dai social: “Ci vediamo tra un paio di mesi”

Gianni Morandi si prende una pausa dai social, con sommo dispiacere dei fan. Il popolare cantante ha infatti annunciato di voler salutare per qualche mese Instagram e Facebook, assicurando, tuttavia, che si tratta solo di un “arrivederci”.

Gianni Morandi in pausa dai social

Oltre ad essere una delle voci più amate della musica italiana, Gianni Morandi è diventato negli ultimi anni una vera e propria star dei social: il merito va probabilmente alla semplicità dei suoi post, che fanno bene al cuore in un mondo digitale popolato di filtri e contenuti fake. Ad ogni modo, anche l’eterno ragazzo della canzone comincia a sentire il peso della popolarità virtuale, e ha deciso di prendersi una breve pausa da Instagram e Facebook.

Morandi ha comunicato la sua scelta con un video postato sui social: “Ciao a tutti, volevo dirvi che voglio prendermi una pausa dai social, Instagram e Facebook…”, spiega sorridendo davanti alla telecamera. L’artista bolognese assicura comunque che si tratta solo di uno stop momentaneo: “Quindi ci vedremo tra un po’ di mesi. Il telefono non ce la fa più a starmi dietro, a presto”.

Gianni non ha esplicitato le motivazioni della sua decisione, ma visto il sorriso con cui si è mostrato nel filmato, quasi sicuramente è stato spinto dalla volontà di dedicarsi maggiormente alla sua quotidianità, lontano dai click e dai like.

La reazione dei fan all’annuncio di Gianni Morandi

L’annuncio di Gianni Morandi ha generato in pochi minuti una lunga sfilza di reazioni dei follower, che hanno ricordato come già in passato il cantante avesse espresso la stessa volontà. “Ancora Gianni? Ci mancherai, ricordo questa tua decisione nel 2023. Sai che noi siamo morandidipendenti e l’astinenza ci fa male”, ha scritto un utente. Ma qualcun altro non si è sentito di condannarlo: “Fai benissimo Gianni, prenditi del tempo per te stesso”.

Si tratta quindi di un’abitudine che il cantante bolognese sembra aver sviluppato nel tempo. La prima “pausa”, infatti, risale al 2021: anche in quell’occasione, Morandi spiegò di aver bisogno di un po’ di sano “detox”. “Per oltre una settimana non ho postato foto e video su Instagram. Molti di voi si sono preoccupati, alcuni si chiedevano perché, altri hanno scherzato con qualche battuta. La verità è che, per la prima volta dopo tanti anni, volevo fare una ‘dieta’, staccarmi dai social e vedere per quanti giorni sarei riuscito a resistere. Oggi sono di nuovo qui, ho corso 6 Km e con le mani sto un po’ meglio” spiegò all’epoca.

Il rapporto di Morandi con i social

Nonostante la sua generazione abbia conosciuto il mondo dei social media relativamente tardi, Gianni Morandi ha quasi subito abbracciato i progressi della tecnologia, dimostrando di avere imparato ad usarli al meglio: il suo profilo Instagram, infatti, conta ben 2 milioni di follower, un numero da far invidia alle influencer più popolari.

Eppure, scorrendo i post pubblicati da Gianni, l’impressione è quella di trovarsi davanti ad un profilo autentico e genuino, in cui si susseguono scatti di una vita quotidiana fatta di passeggiate in montagna, serate con gli amici e selfie con colleghi come Lucio Corsi e Jovanotti. Che stia proprio nella semplicità il segreto del suo successo?