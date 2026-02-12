Eros Ramazzotti, duetto a sorpresa con Aurora sulle note di Un’altra te: il momento è tenerissimo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Eros e Aurora Ramazzotti, il duetto a sorpresa con "Un'altra te"

Eros Ramazzotti è uno di quei cantanti che, nonostante il tempo che passa, è ancora in grado di sorprendere e far emozionare come agli albori della sua carriera. Il cantante di Adesso tu continua a macinare successi e riempire i palazzetti facendo cantare generazioni diverse e senza perdere un grammo della sua intensità.

È anche per questo che, quest’anno, il pubblico non aspetta altro che scoprire se potrà rivederlo sul palco del Festival di Sanremo. Ma prima di tornare (forse) alla kermesse della Riviera, Eros ha fatto un altro regalo ai suoi fan. Durante la tappa di Mantova del suo tour ha duettato a sorpresa con una delle donne più importanti della sua vita: Aurora Ramazzotti.

Eros e Aurora Ramazzotti, il dolce duetto che emoziona i fan

Romantico, emozionante e, soprattutto, sempre capace di mettere a nudo le sue emozioni nei brani che canta: Eros Ramazzotti ha fatto sognare il pubblico fin dagli inizi della sua carriera. Voce inconfondibile, testi intensi e canzoni che sono entrate nella quotidianità di chi ama il pop italiano e non solo.

Una cifra stilistica che continua ad accompagnarlo ancora oggi: la carriera è matura, ma l’emozione e la voglia di far cantare i fan sono rimaste le stesse. Anche durante la tappa di Mantova del tour, Eros è riuscito ancora una volta a creare un momento che ha lasciato il segno.

Ad aiutarlo, probabilmente senza preavviso, è stata una persona speciale: sua figlia, Aurora Ramazzotti. Lei, da sempre tra le più grandi fan del suo papà, non poteva perdersi l’emozione di rivederlo cantare live. E quando sul palco sono partite le note di Un’altra te, romanticissima ballata del 1993 diventata un vero classico del suo repertorio, Eros si è avvicinato ad Aurora e l’ha invitata a cantare insieme a lui.

Da quel momento, grazie al duetto inaspettato, la serata si è trasformata in qualcosa di ancora più intenso: abbracci, sguardi di intesa e grande emozione in un momento imperdibile per i fan, ma anche un ricordo speciale per un padre e una figlia che non hanno mai nascosto l’affetto e la complicità che li lega.

Eros Ramazzotti, la possibile presenza a “Sanremo 2026”

Non c’è solo il tour a tenere impegnato Eros Ramazzotti. Nelle ultime settimane, infatti, il suo nome è tornato a circolare con insistenza anche in un altro contesto per lui più che simbolico: il palco del Teatro Ariston.

Nel marasma di indiscrezioni che in questo periodo vorticano attorno al Festival di Sanremo, sembra che il cantante possa essere ospite di una delle serate. Una voce che ha subito acceso l’entusiasmo dei fan, anche perché il legame tra Eros e la kermesse è profondo e mai nascosto.

Proprio su quel palco, infatti, Ramazzotti ha costruito una parte fondamentale della sua carriera. Dalla vittoria tra le Nuove Proposte nel 1984 fino al trionfo tra i Big con Adesso tu, Sanremo è stato molto più di una semplice vetrina: è il punto di svolta che lo ha consacrato al grande pubblico.

E ora, a distanza di anni, un suo ritorno come ospite avrebbe il sapore di un cerchio che si chiude o, forse, che si rinnova.