“Nuovo” programma di Enrico Papi su Italia 1, il ritorno di Sarabanda

Fonte: IPA Enrico Papi

È stato uno dei volti più popolari della televisione di inizio Anni ‘2000, compagno degli italiani dal lunedì al sabato, tutte le sere prima di cena. Poi, lunghi anni di assenza prima del grande, spumeggiante, ritorno. Adesso, Enrico Papi è pronto a riprendersi un posto di tutto rispetto, aggiudicandosi una trasmissione sulla prima serata di Italia 1. Con un titolo ben noto ai telespettatori dello Stivale: in autunno ricomincia una nuova stagione di Sarabanda.

Torna una nuova edizione di Sarabanda

Sarabanda è andato in onda su Italia 1 dal 1997 al 2004, per poi essere più volte ripreso nel corso degli anni. Successivamente, un format praticamente identico è arrivato Tv8, prendendo il nome di Name that tune. Adesso, il quiz musicale passato alla storia anche grazie a concorrenti strampalati come l’Uomo Gatto, fa il suo grande ritorno in tv. Non più nell’access prime time, ma addirittura in prima serata.

Alle redini della trasmissione, di cui sono in corso i provini e che dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2025, ci sarà il suo storico conduttore Enrico Papi. Il format sarà immutato, con amatoriali esperti di musica pronti a stupire il pubblico indovinando brani anche sconosciuti con l’ascolto di una sola nota o poco più. Alla regia, molto probabilmente, Roberto Cenci, ex marito di Rossella Brescia e già regista di show di grande successo come Io canto, L’isola dei famosi e Lo show dei record.

Smentito il passaggio sul Nove

Smentite dunque, dalla AG Media Srl, l’agenzia che si occupa di casting e pubblico, le voci su un possibile passaggio sul Nove di Sarabanda. La trasmissione è una proprietà intellettuale di Mediaset e dovrebbe essere l’emittente di proprietà di Pier Silvio Berlusconi ad autorizzarne la messa in onda su altre reti. Al momento, tuttavia, non sembra essere in corso nessuna trattativa a riguardo. A differenza dei colleghi Amadeus e Fabio Fazio, insomma, Enrico Papi non ha intenzione di lasciare Mediaset, che ultimamente sembra esser tornata a puntare molto su di lui.

Gli alti e bassi di Enrico Papi

Il ritorno di Sarabanda potrebbe rappresentare una vera rivincita per Enrico Papi, da tempo lontano dalle luci della ribalta, seppur mai ritiratosi davvero. Il conduttore ha infatti presentato per qualche tempo Name that tune (la versione Tv8 del quiz musicale). Tornato a Mediaset, a settembre 2024 è stato a capo dello show – sempre a tema musica – Tilt – Tieni il tempo, che è stato tuttavia sedato per lo scarso share e il basso numero di telespettatori.

Precedentemente Papi, che nel frattempo continua a fare lo speaker radiofonico nella trasmissione Gli squizzati di 105 assieme a Lodovica Comello, sempre su Italia 1 aveva condotto Big Show e il reboot de La pupa e il secchione, anche in questo caso con risultati insoddisfacenti. Mentre si era tirato dietro non poche critiche con la partecipazione nel ruolo di opinionista a L’isola dei famosi, dove si era fatto notare per i continui battibecchi con l’allora presentatrice Ilary Blasi.

Chissà che stavolta, finalmente, per Enrico Papi le cose tornino a girare nel verso giusto, mettendo a tacere i colleghi avversi come Teo Mammuccari che, intervistato dal Messaggero, aveva affermato di non comprendere come “gente come Enrico Papi continui ad avere spazio anche senza risultati”.