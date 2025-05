Emma Stone a Cannes 2025 “attaccata” da un’ape sul red carpet: le foto

Fonte: Getty Images Emma Stone, Pedro Pascal e Austin Butler

Non solo glamour in quel di Cannes 2025, ma anche momenti memorabili, come quando un’ape ha attaccato Emma Stone, Pedro Pascal e Austin Butler sul red carpet. Per il quarto tappeto rosso della 78esima edizione di Cannes, un’ape ha scatenato il caos: proprio così, e mentre le star posavano con il favore dei flash dei fotografi. Ma come hanno reagito tutti? Possiamo di certo dire che Emma Stone è (davvero) una di noi. Pedro Pascal l’ha presa con filosofia ridendo, e Butler ha provato a salvare la situazione. Ecco tutte le foto e come è andata.

Emma Stone attaccata dall’ape sul red carpet di Cannes 2025

Sempre meravigliosa, è una delle dive del nostro tempo, tra le più grandi attrici, in grado di passare da un ruolo all’altro con un talento incommensurabile. Stiamo parlando di Emma Stone, che per il quarto red carpet di Cannes 2025 ha scelto l’eleganza di un abito bianco, con scollo profondo sulla schiena e accessori (e make-up) minimal. Tutto era perfetto sul red carpet: al suo fianco, Joaquin Phoenix, Ari Aster, Austin Butler, Pedro Pascal e Luke Grimes. Una scena patinata interrotta da un momento che passerà alla storia dei red carpet.

Fonte: Getty Images

Tra sorrisi, pose glamour e sguardi ammiccanti, a un certo punto gli attori sono stati interrotti da un’ape che svolazzava tra loro. Inizialmente l’attrice ha provato ad allontanarla, poi Butler ha provato a “soffiare” contro l’ape per invitarla ad andare altrove. Alla fine, tutto è bene quel che finisce bene: Emma Stone si è quasi rifugiata tra le braccia del sex symbol Pedro Pascal e l’ape è volata via, verso un’altra direzione. Naturalmente tutti sono scoppiati a ridere: l’ape è stata la vera protagonista. La reazione della Stone, poi, ha scatenato l’ironia sui social: insomma, Emma è una di noi.

Il look etereo di Emma Stone

E, dal momento in cui le api spesso si posano sui fiori più belli, possiamo dire che Emma Stone non fa eccezione. Sul red carpet di Cannes 2025, un look etereo, meraviglioso, un abito bianco creato su misura per lei da Louis Vuitton. Scultoreo, un dress che ha risaltato la sua silhouette, con scollo a pettorina, ritagli asimmetrici e leggero strascico. All’insieme ha aggiunto orecchini pendenti con diamanti e smeraldi: gioielli minimal, per un abito altrettanto essenziale ma di classe. Stessa filosofia anche per il make-up e il beauty look: acconciatura elegante e trucco definito ma senza eccessi.

Fonte: Getty Images

A rubare la scena all’abito su misura della Stone, però, ci ha ben pensato quell’ape, che ci ha regalato probabilmente uno dei momenti più iconici di questa edizione di Cannes. L’eleganza e il glamour hanno lasciato spazio a uno sketch comico del tutto improvvisato. Anche perché, dobbiamo dirlo, questa edizione sta conquistando per i look, ma non solo: anche lo scatto che ritrae Robert De Niro, DiCaprio e Tarantino, tre giganti del cinema, è diventato virale. E, ne siamo certe, la croisette ci regalerà altri momenti indimenticabili.