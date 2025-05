Serata memorabile in quel di Cannes : la quarta serata è stata quella del debutto in Concorso della nuova opera di, Eddington, pellicola western/noir dal cast stellare. Stellare esattamente come il defilé sul red carpet. Per l’occasione sulla Croisette sono arrivate celebrities da ogni angolo del mondo, qualche nome?, lei madrina del Trophée Chopard 2025, importante evento di gala previsto dalla kermesse. Inutile specificare come il livello di glamour nell’aria sia impennato indescrivibilmente: è bastata solamente la mise di Angelina Jolie ad attestarlo, visione sensuale quanto eterea nel suo delicato abito da sera color champagne senza spalline di, particolareggiato da paillettes ton sur ton a irradiare luce ad ogni minimo movimento, insieme ai gioielli. Per noi è stata lei la regina della serata. Voto: 9.